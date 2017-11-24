Общество

42 минуты назад

В Липецке установлен бюст Олега Пешкова

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#Сирия #Олег Пешков #Липецкий авиацентр

Сегодня годовщина гибели лётчика в Сирии.

В школе №30 им. О.А. Пешкова установлен бюст Героя Российской Федерации подполковника Олега Анатольевича Пешкова.

Памятник создан местными мастерами в творческой студии липецкого скульптора Игоря Мазура. Бюст выполнен из металлополимера с тонировкой под бронзу. Его высота составляет 70 сантиметров. Как рассказал GOROD48 скульптор Игорь Мазур, во время работы над бюстом он несколько раз встречался с вдовой Геленой Пешковой, сыном летчика, подругами вдовы. Помимо бюста, уже готов эскиз полноценного памятника, который будет установлен в районе Сырского Рудника.

Напомним, что Су-24 летчиков Липецкого авиацентра пилота Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина был сбит в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Олега Пешкова расстреляли в воздухе, когда он спускался на парашюте. Константина Мурахтина вывели с территории подконтрольной боевикам бойцы сирийского спецназа и российские военнослужащие. Указом президента России Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России, Константин Мурахтин удостоен ордена Мужества. Олега Пешкова похоронили в Липецке 2 декабря 2015 года.

Сегодня в городе запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к годовщине гибели пилота. В 13:00 сослуживцы пилота соберутся на его могиле на городском кладбище.



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#Сирия #Олег Пешков #Липецкий авиацентр

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