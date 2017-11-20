Общество
сегодня, 11:07
Ремонт Петровского моста оценили в 630 млн рублей
Работы планируют начать зимой.
Управление строительства Липецка объявило тендер на поиск подрядчика для выполнения ремонта Петровского моста. Труд специалистов и сам ремонт оценили в 630 млн рублей.
При успешном завершении торгов реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему стартуют уже этой зимой. Завершить проект намерены к 25 декабря 2018 года. За год специалистам предстоит выполнить почти четыре десятка видом работ. Самым дорогим по проекту пунктом оказалась реконструкция пролетного строения. Эту часть работ оценили в 32 млн рублей. Гарантия на ремонт составит до 8 лет. Максимально долго находится на гарантии будут земляное полотно и искусственные сооружения, минимально — два года — дорожные знаки. Ремонт финансируют из федерального бюджета и казны Липецка.
Как сообщал GOROD48, ранее первый вице-мэр Дмитрий Аверов призвал департамент дорожного хозяйства и благоустройства разработать в течение недели схему реверсивного движения автотранспорта по новой части Петровского моста, так как его старая часть будет полностью закрыта на время ремонта. Планируется, что по двум полосам моста-дублера автотранспорт будет двигаться с правого берега на левый, а одна будет отдана для движения в обратном направлении.
При успешном завершении торгов реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему стартуют уже этой зимой. Завершить проект намерены к 25 декабря 2018 года. За год специалистам предстоит выполнить почти четыре десятка видом работ. Самым дорогим по проекту пунктом оказалась реконструкция пролетного строения. Эту часть работ оценили в 32 млн рублей. Гарантия на ремонт составит до 8 лет. Максимально долго находится на гарантии будут земляное полотно и искусственные сооружения, минимально — два года — дорожные знаки. Ремонт финансируют из федерального бюджета и казны Липецка.
Как сообщал GOROD48, ранее первый вице-мэр Дмитрий Аверов призвал департамент дорожного хозяйства и благоустройства разработать в течение недели схему реверсивного движения автотранспорта по новой части Петровского моста, так как его старая часть будет полностью закрыта на время ремонта. Планируется, что по двум полосам моста-дублера автотранспорт будет двигаться с правого берега на левый, а одна будет отдана для движения в обратном направлении.
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