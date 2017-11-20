Общество

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Ремонт Петровского моста оценили в 630 млн рублей

21 1657
#ремонт #мост #тендер
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Ремонт Петровского моста оценили в 630 млн рублей

Работы планируют начать зимой.

Управление строительства Липецка объявило тендер на поиск подрядчика для выполнения ремонта Петровского моста. Труд специалистов и сам ремонт оценили в 630 млн рублей.

При успешном завершении торгов реконструкция и усиление Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему стартуют уже этой зимой. Завершить проект намерены к 25 декабря 2018 года. За год специалистам предстоит выполнить почти четыре десятка видом работ. Самым дорогим по проекту пунктом оказалась реконструкция пролетного строения. Эту часть работ оценили в 32 млн рублей. Гарантия на ремонт составит до 8 лет. Максимально долго находится на гарантии будут земляное полотно и искусственные сооружения, минимально — два года — дорожные знаки. Ремонт финансируют из федерального бюджета и казны Липецка.

Как сообщал GOROD48, ранее первый вице-мэр Дмитрий Аверов призвал департамент дорожного хозяйства и благоустройства разработать в течение недели схему реверсивного движения автотранспорта по новой части Петровского моста, так как его старая часть будет полностью закрыта на время ремонта. Планируется, что по двум полосам моста-дублера автотранспорт будет двигаться с правого берега на левый, а одна будет отдана для движения в обратном направлении.
21 1657
#ремонт #мост #тендер
2

Комментарии (21)

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ГАЗ 69

9 минут назад
Третий мост через Воронеж поди дешевле построить.
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Арсен

12 минут назад
Армяне знают толк в составлении сметы))
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Правдоруб

20 минут назад
В натуре, Мост из местных материалов и месяц не простоит...
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В натуре

29 минут назад
Металл есть,цемент,щебень,все местное,Ну что мля за епаная безмозглая власть сидит в липе?Конечно Новый мост нужно строить аладухи пустоголовые.
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Епать Копать

36 минут назад
Долпоепы стройте новый мост,дешевле выйдет.Китайцев наймите-они за год закуярют.
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ха-ха-ха

42 минуты назад
ды узбогойтесь ужо, не будет вам никакого моста.. старый разберут, на этом всё и закончится, примеры можете увидеть на пл.Героев(бассейн Спартак), долгострой трц на 20 мкр пр.60 лет ссср и кактящиеся камни на кривенкова. не говоря уже про метро :)
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Лидия

сегодня, 13:09
Более экономично -построить новый.
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Лесной брат

сегодня, 12:49
Я за такое бабло, за год с пацанами тоннель под рекой прокопаю, лопатами!!!!!
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Мимоходом

сегодня, 12:38
гостья, скорее всего не отчитаются в срок. Как всегда деньги закончатся раньше...
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серега водила

сегодня, 12:33
интересно какая организация составила смету ремонта, кто мешает приписать еще деньжат бабло народное
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