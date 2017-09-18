Происшествия

сегодня, 12:35

Под Липецком мужчину засыпало грудой земли

4 1813
#несчастный случай
3
Под Липецком мужчину засыпало грудой земли

ЧП случилось на строительстве спорткомплекса в селе Крутые Хутора.

В прошлую субботу в селе Крутые Хутора погиб 48-летний местный житель, разнорабочий ООО "Стройсоюз".

По данным СУ СК РФ по Липецкой области, происшествие случилось в первой половине дня 16 сентября. Как говорят очевидцы, работник строительной организации, возводящей крытый спортивный комплекс, пошел по краю траншей двухметровой глубины, вырытой под прокладку канализационной трубы, как вдруг под ним обвалилась земля. Упавшего в узкую яму человека накрыло толщей обрушившегося грунта.

- Мужчину откопали, но до приезда "скорой помощи" он погиб. По данному факту ведется доследственная проверка, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
4 1813
#несчастный случай
3

Комментарии (4)

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гостю

сегодня, 13:09
Да им похрену, тут журналюги вечно с бодуна и постоянно ошибки делают, а сегодня же понедельник - день тяжелый, руки трясутся!
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местный

сегодня, 13:08
точнее в деревне Копцевы Хутора
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местный

сегодня, 13:07
В селе Копцевы Хутора
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Гость

сегодня, 13:05
Информация неверная, это случилось в д.Копцевы Хутора
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