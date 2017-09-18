Под Липецком мужчину засыпало грудой земли

ЧП случилось на строительстве спорткомплекса в селе Крутые Хутора.

В прошлую субботу в селе Крутые Хутора погиб 48-летний местный житель, разнорабочий ООО "Стройсоюз".



По данным СУ СК РФ по Липецкой области, происшествие случилось в первой половине дня 16 сентября. Как говорят очевидцы, работник строительной организации, возводящей крытый спортивный комплекс, пошел по краю траншей двухметровой глубины, вырытой под прокладку канализационной трубы, как вдруг под ним обвалилась земля. Упавшего в узкую яму человека накрыло толщей обрушившегося грунта.



- Мужчину откопали, но до приезда "скорой помощи" он погиб. По данному факту ведется доследственная проверка, - сообщила GOROD48 помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.