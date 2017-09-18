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Липецкий ас стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России – 2017»
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30-летний капитан Денис Погодин также награждён медалью Нестерова и орденом Мужества.
Как сообщает газета " Красная звезда", на Фрунзенской набережной столицы у комплекса зданий Минобороны России прошла торжественная церемония чествования лучших военнослужащих – победителей ежегодного Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России – 2017».
Фестиваль «Армия России – 2017» – это состязания на звание лучшего в своей области профессионала. Проходит конкурс в два этапа. Сначала надо показать своё мастерство в видах и родах войск Вооружённых Сил, военных округах, на флотах, в том числе и в рамках Армейских международных игр – 2017. И только после подведения результатов определяются лучшие из лучших.
Конкурс включал в себя девять номинаций. Это «Мужество и честь» («За героический поступок»), «Морской волк» («Лучший командир корабля»), «Броня крепка» («Лучший танковый экипаж»), «Без права на ошибку» (Лучший специалист разминирования»), «Воздушный ас» («Лучший лётный экипаж»), «Операция «Магистраль» («За особые задания по обеспечению безопасности России»), «Дружба через спорт» («За достижения на III зимних Всемирных военных играх 2017 года в г. Сочи»), «На страже Родины» («Лучший расчёт Национального центра управления обороной Российской Федерации»), «Орлиный глаз» («Лучший расчёт комплекса с беспилотным летательным аппаратом»). Фестиваль проводится по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооружённых Силах, а также развития лучших воинских традиций.
В числе победителей конкурса - командир звена авиационной эскадрильи Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России капитан Денис Погодин. Памятный приз победителю вручал главнокомандующий Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев.
- Для меня это большая честь. Это не только мой приз – это заслуга большого коллектива людей, которые работают в нашем авиацентре. А то, какие результаты мы показываем, – это уже следствие слаженной работы инструкторов, механиков и лётчиков, – подчеркнул капитан Погодин в интервью "Красной звезде".
Лётчику — всего 30 лет, Краснодарское высшее военное авиационное училище он закончил в 2009 году. Денис Погодин был героем публикации на GOROD48: 9 мая 2015 года командир авиационного звена капитан Денис Погодин пролетал над Красной площадью на самолёте Су-30 СМ, новейшем многоцелевом истребителе, который впервые принимал участие в воздушном параде в День Победы.
Денис Погодин стал лучшим в номинации "Воздушный ас".
- Денис Погодин родился 18 февраля 1987 года в семье военнослужащего, - сообщает " Красная звезда". - Но, несмотря на свой возраст, успешно осваивает разные типы современных самолётов и уже имеет более тысячи часов налёта. В 2015 и 2017 годах во время проведения международного конкурса «Авиадартс», продемонстрировав высочайшую технику пилотирования и меткость стрельбы, капитан Погодин одержал безоговорочную победу над соперниками в номинации «Истребительная авиация». Капитан Погодин награждён медалью Нестерова и орденом Мужества.
По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, капитан Денис Погодин одним из первых в Липецком авиацентре освоил многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С. Именно на этих самолетах он стал победителем Международных конкурсов летных экипажей в 2015 и 2017 годах соответственно. Он является военным летчиком 1 класса. За время службы освоил самолеты Л-39, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Су-27, Су-30, Су-30СМ и Су-35С, на которых налетал более 1000 часов.
Летчики Липецкого авиацентра на протяжении трех лет признаются лучшими в Военно-воздушных силах России. Так в 2015 году лауреатом этого фестиваля стал командир авиационного звена авиагруппы Липецкого авиацентра капитан Владимир Громов. В 2016 году в номинации «Воздушный асс» победителем стал Заслуженный военный летчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России» полковник Александр Гостев.
Фото gorod48.ru, mil.ru
Фестиваль «Армия России – 2017» – это состязания на звание лучшего в своей области профессионала. Проходит конкурс в два этапа. Сначала надо показать своё мастерство в видах и родах войск Вооружённых Сил, военных округах, на флотах, в том числе и в рамках Армейских международных игр – 2017. И только после подведения результатов определяются лучшие из лучших.
Конкурс включал в себя девять номинаций. Это «Мужество и честь» («За героический поступок»), «Морской волк» («Лучший командир корабля»), «Броня крепка» («Лучший танковый экипаж»), «Без права на ошибку» (Лучший специалист разминирования»), «Воздушный ас» («Лучший лётный экипаж»), «Операция «Магистраль» («За особые задания по обеспечению безопасности России»), «Дружба через спорт» («За достижения на III зимних Всемирных военных играх 2017 года в г. Сочи»), «На страже Родины» («Лучший расчёт Национального центра управления обороной Российской Федерации»), «Орлиный глаз» («Лучший расчёт комплекса с беспилотным летательным аппаратом»). Фестиваль проводится по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооружённых Силах, а также развития лучших воинских традиций.
В числе победителей конкурса - командир звена авиационной эскадрильи Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России капитан Денис Погодин. Памятный приз победителю вручал главнокомандующий Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев.
- Для меня это большая честь. Это не только мой приз – это заслуга большого коллектива людей, которые работают в нашем авиацентре. А то, какие результаты мы показываем, – это уже следствие слаженной работы инструкторов, механиков и лётчиков, – подчеркнул капитан Погодин в интервью "Красной звезде".
Лётчику — всего 30 лет, Краснодарское высшее военное авиационное училище он закончил в 2009 году. Денис Погодин был героем публикации на GOROD48: 9 мая 2015 года командир авиационного звена капитан Денис Погодин пролетал над Красной площадью на самолёте Су-30 СМ, новейшем многоцелевом истребителе, который впервые принимал участие в воздушном параде в День Победы.
Денис Погодин стал лучшим в номинации "Воздушный ас".
- Денис Погодин родился 18 февраля 1987 года в семье военнослужащего, - сообщает " Красная звезда". - Но, несмотря на свой возраст, успешно осваивает разные типы современных самолётов и уже имеет более тысячи часов налёта. В 2015 и 2017 годах во время проведения международного конкурса «Авиадартс», продемонстрировав высочайшую технику пилотирования и меткость стрельбы, капитан Погодин одержал безоговорочную победу над соперниками в номинации «Истребительная авиация». Капитан Погодин награждён медалью Нестерова и орденом Мужества.
По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, капитан Денис Погодин одним из первых в Липецком авиацентре освоил многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С. Именно на этих самолетах он стал победителем Международных конкурсов летных экипажей в 2015 и 2017 годах соответственно. Он является военным летчиком 1 класса. За время службы освоил самолеты Л-39, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Су-27, Су-30, Су-30СМ и Су-35С, на которых налетал более 1000 часов.
Летчики Липецкого авиацентра на протяжении трех лет признаются лучшими в Военно-воздушных силах России. Так в 2015 году лауреатом этого фестиваля стал командир авиационного звена авиагруппы Липецкого авиацентра капитан Владимир Громов. В 2016 году в номинации «Воздушный асс» победителем стал Заслуженный военный летчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России» полковник Александр Гостев.
Фото gorod48.ru, mil.ru
2 469
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Максим