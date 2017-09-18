Общество

54 минуты назад

В Липецке 22 и 30 сентября пройдёт генеральная уборка

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#субботник #мусор
В Липецке 22 и 30 сентября пройдёт генеральная уборка

В Липецкой облаcти проходят масштабные субботники.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» работа по наведению санитарного порядка прошла уже практически во всех муниципальных районах области. Как сообщает региональное управление ЖКХ, накануне акция была организована в Хлевенском, Елецком, Тербунском и Измалковском районах. Жители последнего собрали и вывезли 20 тонн мусора. В работе было задействовано порядка семисот человек. В сентябре масштабный субботник на территории этого района прошел уже второй раз, третий измалковцы проведут 28 сентября.

Сегодня на уборку улиц выйдет Долгоруковский и Елецкий районы. В начале следующей недели массовый субботник пройдет в Чаплыгине. В планах навести порядок вдоль трассы Чаплыгин-Липецк и посадить деревья, для этих целей приготовлено уже более 600 саженцев. На прошлом субботнике чаплыгинцы почистили берег реки Ягодная Ряса и Нижний парк, задействовано было 40 единиц техники.  Акцию поддержали 3500 чаплыгинцов.  

В Липецке генеральная уборка состоится 22 и 30 сентября. Порядок будет наведен на Сокольском пляже, в парке «Авиаторов», на аллее медицинских работников и по берегу реки Воронеж, а также в районе улицы Двадцатого Партсъезда.
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#субботник #мусор

Комментарии (1)

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Wowa

7 минут назад
Неужели уберут Королька?
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