В Липецке 22 и 30 сентября пройдёт генеральная уборка

В Липецкой облаcти проходят масштабные субботники.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» работа по наведению санитарного порядка прошла уже практически во всех муниципальных районах области. Как сообщает региональное управление ЖКХ, накануне акция была организована в Хлевенском, Елецком, Тербунском и Измалковском районах. Жители последнего собрали и вывезли 20 тонн мусора. В работе было задействовано порядка семисот человек. В сентябре масштабный субботник на территории этого района прошел уже второй раз, третий измалковцы проведут 28 сентября.



Сегодня на уборку улиц выйдет Долгоруковский и Елецкий районы. В начале следующей недели массовый субботник пройдет в Чаплыгине. В планах навести порядок вдоль трассы Чаплыгин-Липецк и посадить деревья, для этих целей приготовлено уже более 600 саженцев. На прошлом субботнике чаплыгинцы почистили берег реки Ягодная Ряса и Нижний парк, задействовано было 40 единиц техники. Акцию поддержали 3500 чаплыгинцов.



В Липецке генеральная уборка состоится 22 и 30 сентября. Порядок будет наведен на Сокольском пляже, в парке «Авиаторов», на аллее медицинских работников и по берегу реки Воронеж, а также в районе улицы Двадцатого Партсъезда.