Общество

вчера, 20:07

Липецкая вечЁрка: дорогое ДТП, исчезновение влюбленных и помощь нищим

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: дорогое ДТП, исчезновение влюбленных и помощь нищим
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 14 сентября.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП. Около 05:20 автомобиль «Мерседес» въехал в здание бывшего автосалона FAW. Сейчас вместо этого автосалона — частный гараж с дорогими ретро-автомобилями.

Не меньше липчан в среду волновало сообщение насчет исчезновения влюбленных. Ещё 6 сентября пропали 16-летняя Юлия Виноградова и 23-летний Никита Бочаров. По последним данным, их автомобиль 8 сентября был замечен на Лебедянском шоссе. 

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость про предложение делиться своими покупками с нищими.  Делиться с ближним и пресекать преступность предлагается через «Полки добра». Если к 14 октября идея наберет свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.

Активный отклик получила заметка насчет корректив в работе городского транспорта. Началом маршрутов №№ 24 и 24А станет остановка «посёлок Сырский». Автобусы проследуют по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице. 

А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось сообщению про необычный флешмоб. Жители высоток микрорайона «Университетский» поделились с подписчиками сюжетом Дня здоровья в школе №29 Липецка. Учащиеся выстроились в огромную живую надпись «РОССИЯ». При съемке сверху такой элемент смотрится впечатляюще. 

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (5)

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Артем

вчера, 23:55
Пришел с работы и был приятно удивлен что 24 и 24 а продлят на Сырского Рудника работая на Арктической живя на Сырском Руднике то мы ехали на №24 №24 а №2 а теперь без пересадки сразу до дома это большого стоит конечно если как пишут комменты жрать их 40 мин то это ужасно особенно если Зима хотя бы пусть ходят 20 мин прошло проехал №24 еще 20 мин прошло проехал №24а а то так запечужешься особенно Зимой.
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с 15лет встречается

вчера, 22:07
с 22летним . Мамака с папакой в курсах .
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Живуятут

вчера, 20:40
У кого есть обезьяна спилитезаборнахрен!
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Сеня

вчера, 20:38
Люди выбегают на проезжую часть при посадке в автобус. ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА В ШОКЕ. Ребенок чуть не попал под машину. Все в * . Кому нужны жертвы. Звонили в гаи там никто нечего незнает сочувствуют , но похер. ВЫ ЧЕЁ!!!!!!!
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Сеня

вчера, 20:33
На остановке ул.Московская, напротив остановочного павильона, поставили забор. * даже рабочие.
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