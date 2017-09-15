Общество
вчера, 20:07
Липецкая вечЁрка: дорогое ДТП, исчезновение влюбленных и помощь нищим
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 14 сентября.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП. Около 05:20 автомобиль «Мерседес» въехал в здание бывшего автосалона FAW. Сейчас вместо этого автосалона — частный гараж с дорогими ретро-автомобилями.
Не меньше липчан в среду волновало сообщение насчет исчезновения влюбленных. Ещё 6 сентября пропали 16-летняя Юлия Виноградова и 23-летний Никита Бочаров. По последним данным, их автомобиль 8 сентября был замечен на Лебедянском шоссе.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость про предложение делиться своими покупками с нищими. Делиться с ближним и пресекать преступность предлагается через «Полки добра». Если к 14 октября идея наберет свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
Активный отклик получила заметка насчет корректив в работе городского транспорта. Началом маршрутов №№ 24 и 24А станет остановка «посёлок Сырский». Автобусы проследуют по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице.
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось сообщению про необычный флешмоб. Жители высоток микрорайона «Университетский» поделились с подписчиками сюжетом Дня здоровья в школе №29 Липецка. Учащиеся выстроились в огромную живую надпись «РОССИЯ». При съемке сверху такой элемент смотрится впечатляюще.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про необычное ДТП. Около 05:20 автомобиль «Мерседес» въехал в здание бывшего автосалона FAW. Сейчас вместо этого автосалона — частный гараж с дорогими ретро-автомобилями.
Не меньше липчан в среду волновало сообщение насчет исчезновения влюбленных. Ещё 6 сентября пропали 16-летняя Юлия Виноградова и 23-летний Никита Бочаров. По последним данным, их автомобиль 8 сентября был замечен на Лебедянском шоссе.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость про предложение делиться своими покупками с нищими. Делиться с ближним и пресекать преступность предлагается через «Полки добра». Если к 14 октября идея наберет свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
Активный отклик получила заметка насчет корректив в работе городского транспорта. Началом маршрутов №№ 24 и 24А станет остановка «посёлок Сырский». Автобусы проследуют по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице.
А вот больше всего «плюсиков» сегодня досталось сообщению про необычный флешмоб. Жители высоток микрорайона «Университетский» поделились с подписчиками сюжетом Дня здоровья в школе №29 Липецка. Учащиеся выстроились в огромную живую надпись «РОССИЯ». При съемке сверху такой элемент смотрится впечатляюще.
Артем
с 15лет встречается
Живуятут
Сеня
Сеня