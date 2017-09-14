сегодня, 12:56
В Липецке «Мерседес» протаранил необычный автосалон (ФОТО, ВИДЕО)
В салоне оказались автомобили «Крайслер» и «Линкольн».
Сегодня рано утром в Липецке на улице Октябрьской, 49 произошло необычное ДТП. Около 05:20 автомобиль «Мерседес» въехал в здание бывшего автосалона FAW. Сейчас вместо этого автосалона — частный гараж с дорогими ретро-автомобилями.
Как рассказали GOROD48 очевидцы происшествия, водитель автомобиля «Мерседес» уходил от погони на улице Октябрьской, но не справился с управлением и протаранил стеклянную стену. Стекло в необычном частном гараже уже меняют рабочие.
Внутри гаража в момент ДТП находились дорогие американские автомобили «Крайслер», «Линкольн», гидроцикл, старинные «ГАЗ-21» и «Запорожец».
Протаранив стеклянную стену, «Мерседес» врезался в раритетную «Волгу».
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