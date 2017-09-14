Происшествия

сегодня, 12:56

В Липецке «Мерседес» протаранил необычный автосалон (ФОТО, ВИДЕО)

12 3061
#ДТП
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В Липецке «Мерседес» протаранил необычный автосалон (ФОТО, ВИДЕО)

В салоне оказались автомобили «Крайслер» и «Линкольн».

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Сегодня рано утром в Липецке на улице Октябрьской, 49 произошло необычное ДТП. Около 05:20 автомобиль «Мерседес» въехал в здание бывшего автосалона FAW. Сейчас вместо этого автосалона — частный гараж с дорогими ретро-автомобилями.

Как рассказали GOROD48 очевидцы происшествия, водитель автомобиля «Мерседес» уходил от погони на улице Октябрьской, но не справился с управлением и протаранил стеклянную стену. Стекло в необычном частном гараже уже меняют рабочие.

Внутри гаража в момент ДТП находились дорогие американские автомобили «Крайслер», «Линкольн», гидроцикл, старинные «ГАЗ-21» и «Запорожец».

Протаранив стеклянную стену, «Мерседес» врезался в раритетную «Волгу».

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#ДТП
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Комментарии (12)

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Гастелло

12 минут назад
Я слышал что это липецкий джихадист в згак протеста против фильма Матильда хотел взорвать салон
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Добровский

37 минут назад
Аналогичный случай был у нас в Добром, году в 2000-м. Какой-то крендель с Липецка влетел на "Мерседесе" в дом начальнику районного ГАИ,
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Шарапов

39 минут назад
Нашелся автопарк Конаныхина????...
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Ржунемагу

40 минут назад
Аня, могу прийти с пистолетом и застрелить паука
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555

42 минуты назад
Аня, это черная вдова очень ядовитая,дави его тапком
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Аня

52 минуты назад
Падскажите пажалуйста ,что мне делать?ко мне в дом заполз бальшой черный паук,при папытке его патрогать он агресивин боюсь что он едавит
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Ане

54 минуты назад
если он "бальшой" и "едавит", я "падскажу" пажалуста"- съешь его. потому что таким неграмотным дибилам, как ты жить нельзя! убейся об стенку тупица, в каждом слове по ошибке! иди купи себе букварь!
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Аня

сегодня, 13:37
Падскажите пажалуйста ,что мне делать?ко мне в дом заполз бальшой черный паук,при папытке его патрогать он агресивин боюсь что он едавит
ответить

Кардашъ

сегодня, 13:32
Американские автомобили гавно , по сравнению с японскими, корейскими, узбекскими машинами
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Шмаркус

сегодня, 13:21
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг Мydакa кoторый нaкaчал сикульку домa с помощью кулака, в нaчалe нe пoвeрил, но рeшил с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку растёт бубулька, блестят на солнце яички, подкaчал себе попку, а жeна как была без сисек, так и осталась! Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo ладошку смазал вазелином и дpoчил, дa и пo времeни вcегo 5 минут в дeнь - скорострел я. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб погонять лысого и подкaчать сикульку, вoт тот блoг --- http://gg.hh/kachok-pipiski ответить
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