Общество

49 минут назад

Поселок Сырский и улицу 50 лет НЛМК свяжут с центром города прямые автобусные маршруты

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#транспорт
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Поселок Сырский и улицу 50 лет НЛМК свяжут с центром города прямые автобусные маршруты


Распоряжением департамента транспорта администрации Липецка с 18 сентября изменены три городских маршрута.

Началом маршрутов №№ 24 и 24А станет остановка «посёлок Сырский». Автобусы проследуют по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице. Далее – по привычным схемам. При этом увеличение протяженности пути практически не скажется на интервалах движения. В час пик разница может составить не более 5 минут.

Большое количество обращений об организации именно такой схемы движения автобусов накануне нового учебного года поступило в администрацию города от студентов Липецкого государственного технического университета, проживающих в районе Сырского. Несмотря на незначительную географическую удаленность, добраться до места обучения без пересадок прежде было невозможным. Теперь это займет не более 15 минут.

Долгожданное увеличение количества маршрутов ожидает район, прилегающий к улице 50 лет НЛМК. Отмена троллейбусного сообщения и соответствующих ограничений контактной сети позволили продлить маршрут № 9. Ранее он обслуживался троллейбусами, с августа 2017 года – автобусами, закупленными в рамках Программы обновления городского транспорта. С понедельника от площади Петра Великого автобусы продолжат своё движение до улицы Воровского. Это улучшит транспортное сообщение с 19-м, 15-м, 9-ым микрорайонами, проспектом Победы и Центральным рынком, железнодорожным вокзалом и историческим центром города.

- Многочисленные просьбы жителей района 50 лет НЛМК были связаны с уменьшением интервалов ожидания и увеличением времени работы общественного транспорта в вечернее время. С августа расписание маршрута №302 изменено. Теперь он осуществляет рейсы не до 20.00, как ранее, а до 21 часа. Автобусы маршрута № 28 будут работать до полуночи. А расписание измененного 9-ого маршрута – с 5.30 утра до часа ночи, - отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин.

Напомним, с начала 2017 года изменения затронули уже 12 городских маршрутов. Первым этапом стало продление целого ряда маршрутов с целью увеличения транспортной доступности новых микрорайонов – 30-го, «Елецкого», «Европейского», «Университетского». В связи с завершением обустройства дорожной сети в микрорайоне «Университетский» продлены маршруты №№300, 22, 322, 317. Автобусы №347 увеличили схему движения до конечного пункта в микрорайоне «Елецкий». Изменения маршрутов №№26, 28 и 308 позволили обеспечить доставку жителей новых микрорайонов не только к городскому центру, а также решить проблему транспортной доступности районной поликлиники №7.

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#транспорт
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Комментарии (12)

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кокс

28 секунд назад
это сделать давно пара было но лучше поздно чем никогда теперь от Звездного буду уезжать на автобусе а не на такси с работы а то я работаю до 23:30 на рудник не 35-ого не 36-ого уже нет только по выходным можно было попасть на автобус а 24 И 24 А ходят до глубокой ночи даже в первом часу можно уехать как же классно вот за что чиновники получают зарплаты хоть что то заметное сделали для улучшение жизни горожан надеюсь не сократят последние автобусы в связи с продлением на Сырсикий.
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#ya

4 минуты назад
Dmitriy Bardakov, очень поддерживаю!=)
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mzla

5 минут назад
Ну наконец хоть не на товарном поезде ехать на Сырский.
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#ya

5 минут назад
УРАААААА!!!!))))) НАКОНЕЦ-ТО!!! До чиновников Департамента транспорта достучались!!! И здравая мысль осела в их головах! Причем не только многочисленным студентам очень неудобно добираться, но и другим жителям Сырского Рудника, очень много народу работает в районе ул. Московской, да и в Обл. больницу.... Быстрее было пешком дойти, чем на транспорте добраться! Спасибо чиновникам! Поздравляю Вас, жители Рудника! Теперь мы с нормальной транспортной развязкой!!!)))
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Dmitriy Bardakov

25 минут назад
благая весь сошла на нас как же здорово самая лучшая новость за последние годы.
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222

28 минут назад
Ну хоть что-то, спасибо конечно, ну вот 342 маршрутка не помешала-бы, а то на НЛМК и Манеж добраться так же проблемно, как было на 19!!!
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Катя

29 минут назад
не поняла, 308, 28 маршрут изменил направление, он теперь проходит через поликлинику №7?
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Ох

30 минут назад
А на автовокзал не будут заезжать?уж сколько говорилось добавляйте маршруты а не меняйте
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фф

30 минут назад
И зачем это нужно
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111

34 минуты назад
я работаю в автосервисе на 19 ом утром еду на 315-ом до 28-ого а потом на 330 тый а вечером еще больше круг делаю на 330 тый сажусь только уже в другую сторону и пересаживаюсь на кольцевой а теперь так быстро добираться)))) и в 2 раза дешевле я буду любить Сырский еще больше.
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