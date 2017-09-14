Поселок Сырский и улицу 50 лет НЛМК свяжут с центром города прямые автобусные маршруты



Распоряжением департамента транспорта администрации Липецка с 18 сентября изменены три городских маршрута.



Началом маршрутов №№ 24 и 24А станет остановка «посёлок Сырский». Автобусы проследуют по улицам Минской, Кривенкова и Катукова с выездом к Липецкому техническому университету и Областной клинической больнице. Далее – по привычным схемам. При этом увеличение протяженности пути практически не скажется на интервалах движения. В час пик разница может составить не более 5 минут.

Большое количество обращений об организации именно такой схемы движения автобусов накануне нового учебного года поступило в администрацию города от студентов Липецкого государственного технического университета, проживающих в районе Сырского. Несмотря на незначительную географическую удаленность, добраться до места обучения без пересадок прежде было невозможным. Теперь это займет не более 15 минут.

Долгожданное увеличение количества маршрутов ожидает район, прилегающий к улице 50 лет НЛМК. Отмена троллейбусного сообщения и соответствующих ограничений контактной сети позволили продлить маршрут № 9. Ранее он обслуживался троллейбусами, с августа 2017 года – автобусами, закупленными в рамках Программы обновления городского транспорта. С понедельника от площади Петра Великого автобусы продолжат своё движение до улицы Воровского. Это улучшит транспортное сообщение с 19-м, 15-м, 9-ым микрорайонами, проспектом Победы и Центральным рынком, железнодорожным вокзалом и историческим центром города.

- Многочисленные просьбы жителей района 50 лет НЛМК были связаны с уменьшением интервалов ожидания и увеличением времени работы общественного транспорта в вечернее время. С августа расписание маршрута №302 изменено. Теперь он осуществляет рейсы не до 20.00, как ранее, а до 21 часа. Автобусы маршрута № 28 будут работать до полуночи. А расписание измененного 9-ого маршрута – с 5.30 утра до часа ночи, - отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин.

Напомним, с начала 2017 года изменения затронули уже 12 городских маршрутов. Первым этапом стало продление целого ряда маршрутов с целью увеличения транспортной доступности новых микрорайонов – 30-го, «Елецкого», «Европейского», «Университетского». В связи с завершением обустройства дорожной сети в микрорайоне «Университетский» продлены маршруты №№300, 22, 322, 317. Автобусы №347 увеличили схему движения до конечного пункта в микрорайоне «Елецкий». Изменения маршрутов №№26, 28 и 308 позволили обеспечить доставку жителей новых микрорайонов не только к городскому центру, а также решить проблему транспортной доступности районной поликлиники №7.