вчера, 19:55
Житель области из ревности забил старшего брата до смерти
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В рамках расследования уголовного дела следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, формируется доказательственная база. Расследование продолжается.
Веня