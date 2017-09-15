Житель области из ревности забил старшего брата до смерти

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 2 сентября в селе Павелка Лебедянского района между двумя братьями произошла ссора. Младший брат, приревновав старшего к своей сожительнице, избил его, нанеся множественные удары по голове. После чего, видя тяжелое состояние родственника, обратился за медицинской помощью. 54-летний потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя 10 суток скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной его смерти стала черепно-мозговая травма.



В рамках расследования уголовного дела следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, формируется доказательственная база. Расследование продолжается.

