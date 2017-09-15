Липецкий музыкант снял еще один клип, который никогда не покажут на государственных каналах

Геннадий Шальнев спел «не встану я в строй».

Известный липецкий музыкант Геннадий Шальнев порадовал поклонников новым клипом на свою новую песню «Не встану я в строй». Впервые этот клип демонстрируется широкой аудитории на GOROD48.



Сам Шальнев рассказал, что в последнее время его творчество начало приобретать социальную направленность. Поэтому тексты и музыка стали более жесткими, в них появился протест против современной действительности. Именно такой является и песня «Не встану я в строй», название которой уже говорит само за себя.

Любопытно, что для записи песни на этот раз Шальнев собрал интернациональный состав группы: партию на соло-гитаре исполняет уроженка африканского Конго Сержини, в этом году закончившая липецкий педагогический университет (сейчас девушка уехала во Францию). Так же в исполнении композиции принимают участие бас-гитарист Игорь Ходарин и барабанщик Юрий Комаричев. Съемка клипа проходила под руководством известного липецкого режиссера Людмилы Бабий.

Сейчас Геннадий Шальнев возобновил работу над созданием нового альбома «Инвентаризация души», в состав которого войдет и песня «Не встану я в строй». Всего в альбоме будет 13 песен как социального, так и лирического характера. В создании альбома принял участие известный липецкий музыкант Виктор Коняшкин – автор песни «Цена любви», исполненной экс вокалистом « А’Студио» Батыром Шукеновым. Двух липецких музыкантов связывает многолетний и плодотворный творческий союз. Виктор был аранжировщиком первого магнитоальбома Геннадия Шальнева «Дядя миллионщик» 1989 г., после выхода которого авторы проснулись знаменитыми. Хит «Дядя миллионщик» тиражировался в России миллионами экземпляров.