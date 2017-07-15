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В центре Липецка отключения холодной воды
Для производства работ на сетях водоснабжения ЛГЭК будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а так же возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:
16 июля с 09.00 до 20.00 ул. Механизаторов, 15а вл. 3, вл.2, вл. 4, 15б, вл.1, вл. 2;
с 09.00 до 20.00 проспект Победы, 114/1,110,106.
17 июля с 10:00 до 20:00 ул. Ленина,3,5,7а,709,11,11а,11/2,28,13,15,17,25,23,27а,27,29,31,31а,34,33,35,39,39а,34а,36,41,43а,43,45,47,49,40, ул. Зегеля,2;
с 09.00 до 20.00 ул. Ново-Весовая, 19,20,21,22,18;
с 10:00 до 20:00 проезд Строителей, 4,6,10,ул.Студенческий городок.
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