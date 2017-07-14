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Сервисы онлайн-знакомств хотят запретить в России

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#знакомство
Сервисы онлайн-знакомств хотят запретить в России

Инициатива принадлежит Милонову.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность блокировки различных приложений для онлайн-знакомств на территории России, пишут «Известия». По словам парламентария, такие сервисы способствуют развращению молодежи и легализируют занятие проституцией.

Как сообщает пресс-служба депутата, речь идет не просто о защите нравственности россиян. Милонов полагает что популярные сервисы вроде Tinder, Badoo, "Мамбы" и многих других используются в преступных целях. По мнению парламентария, на этих площадках сейчас свободно орудуют организованные группы, поставившие на поток оказание платных сексуальных услуг.

Ранее «единоросс» предложил полностью запретить рекламу увеличения груди. По мнению бывшего депутата ЗакСа Петербурга, пластическая хирургия все больше выходит за рамки медицины и превращается в отрасль бизнеса, которая получает деньги на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты».
104
#знакомство

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