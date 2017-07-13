Елецкая школа искусств признана лучшей в стране

Учреждения дополнительного образования Липецкой области в число победителей входят во второй раз.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства туризма Липецкой области, по итогам Общероссийского конкурса "50 лучших детских школ искусств" Детская школа искусств №3 Ельца стала победителем.

Конкурс, учредителем которого является Министерство культуры России, стартовал в марте 2017 года. Он проводился среди детских школ искусств по видам искусств, достигших высоких результатов в области обучения детей и направлен на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, выявление и поддержку лучших детских школ искусств. В конкурсе приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации.

Детская школа искусств № 3 Ельца была создана в 1976 году. На протяжении десятилетий продолжается творческая жизнь учреждения дополнительного образования - открытие новых специальностей, привлечение новых педагогических кадров, создание творческих коллективов, выявление и поддержка одаренных детей, подготовка лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов; активное участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедрение авторских методик, работа с инновационными педагогическими технологиями, реализация предпрофессиональных образовательных программ.

- Вместе со школой проходит этот сложный "маршрут" бессменный директор, музыкант и педагог Станислав Коренев, который за свою подвижническую работу неоднократно отмечался на областном и федеральном уровне, - отмечают в управлении культуры. - Победа в Общероссийском конкурсе - это заслуженная награда коллективу, очередная покоренная вершина, результат многолетнего эффективного труда директора, педагогов и учащихся школы.

Учреждения дополнительного образования Липецкой области не впервые участвуют в Общероссийском конкурсе "50 лучших детских школ искусств", но в число победителей входят во второй раз. В 2014 году победы добилась ДШИ им. Л.С. Соколовой г. Ельца.