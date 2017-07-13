Общество

сегодня, 11:10

В Липецке появился электробус

8 904
#электробус #транспорт
В Липецке появился электробус

Сегодня начались тестовые испытания, которые продлятся 3 месяца.

На территории троллейбусного депо проходит презентация электробуса КАМАЗ-55994Э. Сегодня состоится его первый выезд в город.

Стоимость электробуса максимальной комплектации - 26 миллионов рублей, еще 3 миллиона рублей стоит зарядная установка.

Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ в Липецке будут проходить 3 месяца. Соглашение о сотрудничестве и развитии электротранспорта между администрацией Липецка и компаний КАМАЗ было подписано в рамках Петербургского экономического форума.

Электробус будет ходить по маршруту троллейбуса номер 9.

Основная цель тестовый испытаний — посмотреть, как электробус ведёт себя на рельефе Липецка. Как заявляет завод-изготовитель, преимущества электробуса — не требуется создание и содержание серьёзной инфраструктуры.

Например, сейчас в Липецке имеется 17 аналоговых подстанций и 105,4 километра контактной сети для троллейбусов. А для электробуса всё, что требуется, - это размещение на конечных пунктах маршрутов станций ультрабыстрой подзарядки. 

Электробусы ранее уже тестировали в Московской области, в Москве, Санкт-Петербурге - причём в северной столице его тестовая эксплуатация проходила в зимних условиях. 

Ночная подзарядка обеспечивает зарядку электробуса за 5,5 часов, а ультрабыстрая зарядка обеспечивает зарядку электробуса от 6 до 20 минут. Этого ресурса хватает на 70 километров. 

Изначально планировалось, что электробус приедет в Липецк в сентябре. Но в городе долго ждать не хотели. А информацию о тестовой эксплуатации в зимний период собираются запросить у коллег из других регионов. 

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#электробус #транспорт

Комментарии (8)

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Иванову

30 секунд назад
Хватит разбазаривать наши деньги, в Липецке нужны троллейбусы трамваи!
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Пламя

3 минуты назад
Хватит уже куйней заниматься, троллейбусы новые или б/у из Москвы закупите и все бутет ништяк
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сергей

9 минут назад
только вот новый,комфортный троллейбус дешевле этого нано-изобретения...
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Дедушка

21 минуту назад
помнится, когда убирали трамваи с Неделина то хвалили троллейбусы и пророчилили им будущее итд, теперь эту хень пиарят ... а закончится все передачей частным маршруткам
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Олег

23 минуты назад
Это от ЛИАЗа...
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Неиванов

23 минуты назад
Сломают за неделю липецкие колхозаны.
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Эректотромбусс

38 минут назад
...Правильнее писать не "заряжённая", а заражённая установка...
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Макс Филин

49 минут назад
Новые автобусы которые вышли из строя за 1 декаду это не от Камаза!?
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