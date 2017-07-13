В Липецке появился электробус

Сегодня начались тестовые испытания, которые продлятся 3 месяца.

На территории троллейбусного депо проходит презентация электробуса КАМАЗ-55994Э. Сегодня состоится его первый выезд в город.

Стоимость электробуса максимальной комплектации - 26 миллионов рублей, еще 3 миллиона рублей стоит зарядная установка.

Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ в Липецке будут проходить 3 месяца. Соглашение о сотрудничестве и развитии электротранспорта между администрацией Липецка и компаний КАМАЗ было подписано в рамках Петербургского экономического форума.

Электробус будет ходить по маршруту троллейбуса номер 9.

Основная цель тестовый испытаний — посмотреть, как электробус ведёт себя на рельефе Липецка. Как заявляет завод-изготовитель, преимущества электробуса — не требуется создание и содержание серьёзной инфраструктуры.

Например, сейчас в Липецке имеется 17 аналоговых подстанций и 105,4 километра контактной сети для троллейбусов. А для электробуса всё, что требуется, - это размещение на конечных пунктах маршрутов станций ультрабыстрой подзарядки.

Электробусы ранее уже тестировали в Московской области, в Москве, Санкт-Петербурге - причём в северной столице его тестовая эксплуатация проходила в зимних условиях.

Ночная подзарядка обеспечивает зарядку электробуса за 5,5 часов, а ультрабыстрая зарядка обеспечивает зарядку электробуса от 6 до 20 минут. Этого ресурса хватает на 70 километров.

Изначально планировалось, что электробус приедет в Липецк в сентябре. Но в городе долго ждать не хотели. А информацию о тестовой эксплуатации в зимний период собираются запросить у коллег из других регионов.