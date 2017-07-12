Общество

15 минут назад

Провал дороги на улице Кривенкова за делают к вечеру

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В МУ "РСДП" не знают точно, что стало причиной появления дыры на дороге.

Сегодня утром работники МУ "РСДП" заделали щебнем дыру в дороге по улице Кривенкова, о которой вчера сообщил GOROD48.

- Я не берусь утверждать, что стало причиной провала асфальта, - говорит директор муниципального предприятия Роман Ниже городов. - Но точно, что тому не причина утечка из дождевого коллектора - следов размыва почвы водой не выявлено. Визуально осмотрев яму, могу сказать, что вины дорожников в случившемся нет - подушка дороги провалилась на глубину 5 метров по причине не уплотненного в этом месте грунта. Такое случается, если какие-то коммуникации прокладывают в морозы. Когда мерзлый грунт отстаивает, он пропадает. А рядом с этим местом проложены теплосети. Когда их укладывали, мне не известно.

Если засыпанный провал не даст подвижек, вечером на этом месте будет восстановлено асфальтное покрытие.
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