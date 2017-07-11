Сергей Машнин: «Пытаемся лимитчиков вписать в игру команды»

Тренер «Металлурга» прокомментировал игру с «Энергомашем» и рассказал о положении дел в команде.

Липецкий «Металлург» сегодня у себя на базе в «Парусе» сыграл вничью с белгородским «Энергомашем» - 1:1.

Любопытно, что совсем скоро этим командам предстоит сыграть между собой и в официальном матче: 23 июля в 1/128 финала Кубка России они встретятся в Белгороде.

- Хорошая игра с приличным соперником, которого мы хорошо знаем. «Энергомаш» - фаворит нашей зоны. Думаю, он будет бороться в чемпионате за первое место, - сказал после матча главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин, - Сегодня белгородцы имели преимущество, но мы сыграли строго в обороне. Конечно, возникали и ошибки, но наша команда выстояла. Хотя результат в контрольных играх не так важен.

- В свете предстоящей игры на Кубок между «Металлургом» и «Энергомашем» может имело смысл оказаться от контрольной игры с Белгородом? Пусть лучше наша команда оставалась бы загадкой для соперника.

- Мы договорились с белгородцами о проведении матча еще до кубковой жеребьевки. Плюс, спарринг-партнеры в межсезонье необходимы, а ни у нас, ни у «Энергомаша» не было других вариантов. Клубы ФНЛ уже начали сезон, команды «Черноземья» продолжают свои соревнования. По сути, играть больше не с кем.

- Номинальный полузащитник Ульянчев сегодня начал матч на краю обороны. Понятно, что это из-за того, что необходимо искать ему место на поле, ведь он попадает под лимит (требование ПФЛ, согласно которому на поле должен находится 20-летний игрок, прим. авт.). В сезоне вы его так же рассматриваете, как крайнего защитника?

- Мы пробуем, ищем варианты. Пытаемся тех, кто подходит под лимит, как-то вписать в игру команды. Пока тяжеловато, но стараемся найти оптимальную модель.

- Сегодня много молодых футболистов вышли на поле. У кого наибольшие шансы закрепиться в составе?

- Пока они совсем немного тренируются с нами. Будем смотреть на их, принимать решение.