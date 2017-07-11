Общество

сегодня, 16:26

Несколько терминалов продажи и пополнения транспортных карт сегодня зависли

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#транспорт #проезд #транспортная карта
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Несколько терминалов продажи и пополнения транспортных карт сегодня зависли

В Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области говорят, что это проблема 5-7 минут.

С момента начала работы безналичной системы оплаты проезда в Липецкой области и введения единых транспортных карт по всему региону прошло уже 10 дней, а проблем остаётся много.

Как сообщил GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Игорь Алтухов, если накануне все пункты продажи и пополнения транспортных карт в Липецке работали, то сегодня в ходе объезда порядка 7 терминалов «висели» или «перепрошивались» - шла перезагрузка программы, но сотрудникам управления потребрынка в Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области пояснили, что это не проблема, и все 25 терминалов в Липецке рабочие.

- Терминал — это же по сути компьютер и время от времени ему нужно 5-7 минут на перезагрузку и обновление, - сообщил GOROD48 заместитель директора Агентства автомобильного транспорта Липецкой области Алексей Аксенов. - Но потом они начинают работать в обычном режиме. Что касается проблем - они решаются, ничего страшного нет, ведь до 1 августа цена проезда не меняется. 

Но по факту даже зависший терминал для липчан, жалающих положить деньги на карту,  это уже неработающий терминал. Потому что у действующих до сих пор остаются очереди — не такие огромные, как в конце июня, но всё равно они есть. Так, у терминала в районе Центрального рынка очередь из 4-7 человек стоит постоянно в течение дня.

Но зависшие терминалы — не единственная проблема. В автобусах сегодня жаловались на то, что считывание и списание средств с карты происходит только со второго прикладывания.

- Но средства с карты при этом списываются один раз, когда выходит чек, - сообщили в управлении потребрынка области.

Интересно, что в Агентстве автомобильного транспорта Липецкой области так и не смогли сказать GOROD48, сколько терминалов сейчас работают в автобусах Липецка и области. В учреждении, которое было специально создано для внедрения новой системы оплаты проезда, этого почему-то не знают ни заместитель директора Алексей Аксёнов, ни начальник отдела эксплуатации автоматизированных систем Сергей Коростелёв. А директор агентства Антон Симаков — в командировке.

Как оказалось, не знают в агентстве и о том, что транспортные карты проблематично, если не невозможно пополнить в районах. В пятницу управление потребительского рынка области рассказало о том, что в Грязях это вообще пока невозможно сделать. Карты льготники получили, но баланс на них нулевой — если пассажиры специально не съездили в Липецк, чтобы пополнить счёт.



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#транспорт #проезд #транспортная карта
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Комментарии (4)

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SaNkoBass

21 минуту назад
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Карты

43 минуты назад
Зло! Откройте свои глаза люди!
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Иван.

43 минуты назад
Каков транспорт - такие и терминалы!
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Guest

сегодня, 16:36
Безналичная оплата позволяет обогатиться определенным людям, так что рано или поздно она заработает (скорее рано).
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