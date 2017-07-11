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сегодня, 15:09
Отдыхающих за границей россиян хотят обложить налогом
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отправляющихся на иностранные курорты, сообщает пресс-служба депутата.
Как сообщают "Известия", по мнению депутата, введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты стало бы «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха». Размер сбора будет зависеть от страны, в которую направляется турист. При этом он не должен превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания.
В октябре 2016 года с аналогичной инициативой выступило отделение Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе. В РСТ предложили брать налог с выезжающих за рубеж граждан вместо планируемого властями курортного сбора.
Как сообщают "Известия", по мнению депутата, введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты стало бы «целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха». Размер сбора будет зависеть от страны, в которую направляется турист. При этом он не должен превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания.
В октябре 2016 года с аналогичной инициативой выступило отделение Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе. В РСТ предложили брать налог с выезжающих за рубеж граждан вместо планируемого властями курортного сбора.