Липецкую область за год посетили 16 144 иностранных туриста

Опубликован рейтинг российских регионов по количеству иностранных туристов.

Журнал « Отдых в России » ранжировал российские регионы с 1-го по 85-е место по количеству приезжающих иностранных туристов. Совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» журнал проводит ежегодное исследование, посвященное туристической привлекательности регионов – Национальный туристический рейтинг. Часть информации для анализа предоставляют по запросу журнала региональные администрации, другая часть берется из открытых источников.

Накануне были опубликованы статистические данные о количестве ночевок иностранцев в каждом из регионов России. Эта данные фиксируются гостиницами и предоставляются контролирующим органам в обязательном порядке. В рейтинге указаны цифры – сколько иностранных туристов было размещено в коллективных средствах размещения - к ним относятся гостиницы, отели, дома отдыха и т. п., на территории каждого субъекта в 2015 году.

Напомним, что по данным Росстата в 2015 году численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в целом по России составила 5,6 миллиона человек. Для сравнения, российских граждан останавливалось в гостиницах в 8 раз больше – 43,6 миллиона человек.

Липецкая область заняла в рейтинге 38-е место с 16 144 иностранными туристами.



Примечательно, что цифры количества прибытий иностранных туристов в регионы значительно выше. Это легко объяснить тем, что многие туристы посещают города без ночевки, например, круизные туристы или движущиеся проездом.

Так, например, правительство Москвы в ответе на запрос журнала указывает количество прибытий в 4,4 миллиона человек, Санкт-Петербурга – 2,8 миллиона, Московской области – более 1 миллиона, а Приморья – около 500 тысяч человек. По количеству же размещенных в коллективных средстввх размещения иностранцев показатели у этих регионов значительно ниже.

В рейтинге журнала "Отдых в России" явными лидерами, опережающими в разы остальные регионы, являются две столицы — Москва (более 2 млн. человек) и Санкт-Петербург (более 1 млн. человек). При этом, как мы видим, Москва удерживает лидерство – по данным Росстата она приняла в 2 раза больше туристов. По данным, предоставленным Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, Северная столица вообще приняла на ночлег более 1,7 млн. туристов. Так или иначе, Питер на 2-м месте.

С большим отрывом от лидеров следует Краснодарский край – у него 3-е место (262 тыс. туристов). На 4-ой позиции расположилась Московская область (190 тысяч иностранцев).

Замыкает пятерку лидеров Приморье — 145 тыс. туристов. По данным Департамента туризма Приморского края, предоставленным в редакцию, численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, составляет 347,5 тыс. человек, что более, чем в 2 раза расходится с официальной статистикой Росстата. В итоговой таблице редакцией приводятся данные официально опубликованной статистики.

В первую десятку также вошли: Иркутская область (124 тыс. туристов), республики Татарстан (101 тыс.) и Крым (91 тыс.), а также Владимирская (88 тыс.) и Свердловская области (79 тыс. туристов).