Винтовка, КрымНаша, Империя...

На липецкий зоопарк обрушился шквал предложений имен для новорожденной пони

В минувшую субботу в Липецком зоопарке сообщили о рождении у пары пони Мультика и Искры жеребенка-девочки. Зоопарк предложил посетителям самим придумать имя для маленькой пони.

На сайт зоопарка за эти три дня обрушился шквал предложений имен для пони. Животное предлагают назвать так: Поняшка, Белое Пятнышко, Картинка, Радость, Маруся, Бэлла, Бемби, Лалибэлла, Эльза, Саманта, КсаниБлу,Дженни, Мэлоди, Зани, Доминика, Брауни, Ириска, Липучка, Липушка, Понька, Флаффи, Кризалис, Липка, Молли.

Из совсем уж экзотических и необычных имен предлагают – Империя, КрымНаша, Винтовка.

Предлагают назвать пони и Валькой, и Меланьей (в честь жены Трампа, наверное) и даже Волопутей и ОлегПетровичем.

Впрочем, какое из имен будет носить маленькая пони – решат работники зоопарка.