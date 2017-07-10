Липчанам покажут «Родные просторы»

Дню города и Дню металлурга посвятят выставку.

Как рассказала GOROD48 заместитель директора по выставочной работе Липецкого областного выставочного зала Татьяна Жебылева, 14 июля там откроется выставка «Родные просторы», посвященная Дню города и Дню металлурга.

В экспозицию войдут 40-45 работ наших земляков — нынешних металлургов и ветеранов производства. Это произведения 6 авторов, в том числе Светлана Белоусова, Сергей Бабич, Вера Золотарева, Елена Сметских, Николай Бутрин, Вячеслав Воробьёв.

Все работы — а это натюрморты, пейзажи в техниках масляной живописи, акварели и графики будут посвящены Липецкой области.