Культура

45 минут назад

Художники одной семьи представят свои работы в Липецке

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#выставка #художник
Художники одной семьи представят свои работы в Липецке

Экспозицию привезут из Волгограда.

Как рассказала GOROD48 заместитель директора по выставочной работе Липецкого областного выставочного зала Татьяна Жебылева, 27 июля там откроется выставка «Художники одной семьи».

В экспозицию войдут работы художников из Волгограда Геннадия и Ирины Чумичёвой и их дочери Анны Шевченко. Чумичёвы — уроженцы Липецкой области, которые сейчас живут в Волгограде.

В экспозицию вошли около 120 работ — это живопись, графика, текстиль, ювелирное искусство. 

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#выставка #художник

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