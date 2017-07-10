Общество
53 минуты назад
В Липецке ночью сгорела дача
Огонь изуродовал весь дом и дачный участок.
Сегодня в 2:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового домика в товариществе «Дачный-4».
Как сообщили в МЧС, к месту пожара выехали: одно отделение 41 ПСЧ, одно отделение 8 ПСЧ, которым удалось потушить пожар.
Огнем уничтожены и повреждены: сгораемые конструкции садового домика по всей площади, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото МЧС
Как сообщили в МЧС, к месту пожара выехали: одно отделение 41 ПСЧ, одно отделение 8 ПСЧ, которым удалось потушить пожар.
Огнем уничтожены и повреждены: сгораемые конструкции садового домика по всей площади, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото МЧС