В Липецке ночью сгорела дача

Огонь изуродовал весь дом и дачный участок.

Сегодня в 2:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового домика в товариществе «Дачный-4».



Как сообщили в МЧС, к месту пожара выехали: одно отделение 41 ПСЧ, одно отделение 8 ПСЧ, которым удалось потушить пожар.



Огнем уничтожены и повреждены: сгораемые конструкции садового домика по всей площади, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Фото МЧС

