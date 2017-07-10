Общество

53 минуты назад

В Липецке ночью сгорела дача

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В Липецке ночью сгорела дача

Огонь изуродовал весь дом и дачный участок.

Сегодня в 2:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании садового домика в товариществе  «Дачный-4».

Как сообщили в МЧС, к месту пожара  выехали: одно отделение 41 ПСЧ, одно отделение 8 ПСЧ, которым удалось потушить пожар.

Огнем уничтожены и повреждены: сгораемые конструкции садового домика по всей площади, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото МЧС
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