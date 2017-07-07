Замначальника департамента дорог и транспорта: «Мы установили пробную версию TeamViewer»

GOROD48 получил официальный комментарий липецких чиновников по поводу использования программы TeamViewer на терминалах продажи транспортных карт.

Напомним, один из липецких программистов обнаружил, что транспортные терминалы при продаже карт выдают табличку, предупреждающую, что программа TeamViewer, при помощи которой проводится определенная работа с терминалами, не предназначена для коммерческого использования. Программист предположил, что липецкие транспортники используют нелегальный софт, что может повлечь очень серьезные санкции компании «TeamViewer GmbH».

Комментариев от липецких транспортных чиновников GOROD48 оперативно получить не удалось, но во второй половине дня они были получены.

Симаков Антон Владимирович, директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области»: «Терминалы, которые работают на продажу и пополнение транспортных карт — собственость МУП «Липецкая городская транспортная компания». Мы не можем контролировать, что делает подрядчик со своими терминалами. Программа TeamViewer предназначена для связи между терминалами. Данный продукт не относится к системе безналичной оплаты проезда, которая была выполнена в рамках госконтракта ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». Наша система полностью защищена от интегрирования в неё постороннего программного обеспечения».

Чекрыжов Евгений Анатольевич, замначальника департамента дорог и транспорта города Липецка: «В связи с большим наплывом пользователей терминалов участились неполадки, на исправление которых порой требуется несколько минут. Программное обеспечение было установлено два дня назад, чтобы мы могли не объезжать терминалы, а управлять ими с компьютера системного администратора. На сайте компании-разработчика TeamViever сказано, что приложение бесплатно для личного пользования или в качестве пробной версии для бизнес-пользователей. Мы установили пробную версию, чтобы понять, нужна ли нам коммерческая версия продукта».