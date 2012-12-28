С начала года липчане направили в негосударственные пенсионные фонды 224 миллиона рублей

Всего заключено около 9,5 тысяч договоров долгосрочных сбережений.

С января по март этого года жители Липецкой области заключили около 9,5 тысяч договоров долгосрочных сбережений, а общая сумма взносов в негосударственные пенсионные фонды составила 224 миллиона рублей.«Участники программы долгосрочных сбережений в течение 10 лет получают государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год. Накопления можно начать использовать через 15 лет действия договора долгосрочных сбережений или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Кроме того, участники программы имеют право на налоговый вычет. Накопления по программе долгосрочных сбережений наследуются», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Сейчас к программе присоединились 35 из 38 негосударственных пенсионных фондов. Также обсуждается возможность заключения договора долгосрочных сбережений через Госуслуги с помощью специальной электронной подписи.