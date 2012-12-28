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Происшествия
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21 минуту назад
Липчанин напал с ножом на двоюродного брата
И получил два года колонии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, конфликт между двоюродными братьями разыгрался днём 12 июня прошлого года в одной из квартир дома №12 по улице Хорошавина.
Пьяный липчанин в ходе ссоры нанёс двоюродному брату один удар ножом в грудь. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред.
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