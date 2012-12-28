Липчанин напал с ножом на двоюродного брата

И получил два года колонии.

Октябрьский районный суд приговорил липчанина к двум годам колонии общего режима за нападение с ножом на двоюродного брата. Мужчина выслушал приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, конфликт между двоюродными братьями разыгрался днём 12 июня прошлого года в одной из квартир дома №12 по улице Хорошавина.Пьяный липчанин в ходе ссоры нанёс двоюродному брату один удар ножом в грудь. Здоровью раненого был причинён тяжкий вред.