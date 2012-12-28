Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Елецком» найден второй труп за неделю
Происшествия
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Общество
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Происшествия
В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба
Общество
Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Происшествия
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
Фельдшер «скорой» приняла роды в ванной
Общество
В Липецкой области — последний по-летнему жаркий день апреля
Погода в Липецке
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
Читать все
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Общество
Центр города будет перекрыт в воскресенье на время эстафеты
Общество
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
Заранее не отмечают: пьяный парень протаранил патрульный автомобиль накануне своего дня рождения
Происшествия
130 городских и межмуниципальных автобусов украсили к 80-летию Победы
Общество
МЧС передало предупреждение о заморозках
Погода в Липецке
«Площадка для зоны барбекю в Молодежном парке готова. Ждем предложений инвесторов»
Общество
Портреты передовиков на время отнесли в гараж
Общество
Липчанин напал с ножом на двоюродного брата
Происшествия
С начала года липчане направили в негосударственные пенсионные фонды 224 миллиона рублей
Экономика
Читать все
Происшествия
678
сегодня, 14:05
9

Заранее не отмечают: пьяный парень протаранил патрульный автомобиль накануне своего дня рождения

И едва не покалечил полицейского.

Задонский районный суд приговорил к полутора годам колонии общего режима 23-летнего липчанина, который накануне своего дня рождения — 26 сентября прошлого года прошлого года устроил кутёж в селе Донское Задонского района. Уже с утра он выпил со знакомым водки, сел за руль автомобиля «ВАЗ-21074» пьяным и проигнорировал требования сотрудника ГИБДД остановить машину.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяного водителя выдало движение задним ходом при выезде прямо к сотрудникам ДПС с грунтовой дороги на главную. Он тут же вызвал подозрение у полицейских.

Сразу после этого началось преследование, в ходе которого автомобиль нарушителя удалось заблокировать на грунтовой дороге в районе улицы Жаворонкова. Но водитель не растерялся и пошёл на таран, врезавшись в патрульный автомобиль «Хёндай Солярис» и сдвинув его с дороги.

Также парень хотел напугать и едва не сбил полицейского, стоявшего в непосредственной близости от служебного автомобиля. Но, к счастью, инспектор ДПС вовремя успел отпрыгнуть. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Преследование продолжилось. Полицейские говорили в рупор водителю, чтобы тот остановился, и даже стреляли в воздух. Но помогла и остановила нарушителя только стрельба по колёсам — когда были повреждены три колеса, автомобиль в конце концов забуксовал на распаханном поле.

Но и после этого водитель пытался сопротивляться и уехать вместе с практически висящим на двери полицейским. Тогда сотрудник ДПС выстрелил из пистолета водителю в ногу. И только ранение заставило нарушителя угомониться. Полицейский тут же наложил ему на ногу жгут и вызвал скорую.

В суде водитель признал вину. В результате его осудили по части первой статьи 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Помимо полутора лет колонии общего режима, у мужчины конфискована машина.

ПДД
нарушение
пьяная езда
0
1
0
1
7

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нда.
12 минут назад
Врезался в машину так что сдвинул ее сместа! Продолжил дальше движение! Это какой то трактор у него был а не ВАЗ 2107!
Ответить
Ч
24 минуты назад
"ded " , зачем употребляете слово " передок " ? Не к месту ...
Ответить
Гость
30 минут назад
Правильно молодец.
Ответить
Гуманно
31 минуту назад
В штатах пристрелили бы при намерении протаранить спец автомобиль. А у нас покатушки
Ответить
Гость
31 минуту назад
Правильно молодец.
Ответить
Эх
36 минут назад
Доигрался "мальчик" 23-х лет....
Ответить
ded
38 минут назад
молодой и горячий. такого всегда ждут на передке
Ответить
ужас,
40 минут назад
а за простреленную ногу сколько дали?
Ответить
Так как есть
41 минуту назад
За такие финты лет десять надо давать.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить