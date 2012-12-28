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Заранее не отмечают: пьяный парень протаранил патрульный автомобиль накануне своего дня рождения
Происшествия
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сегодня, 14:05
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Заранее не отмечают: пьяный парень протаранил патрульный автомобиль накануне своего дня рождения
И едва не покалечил полицейского.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяного водителя выдало движение задним ходом при выезде прямо к сотрудникам ДПС с грунтовой дороги на главную. Он тут же вызвал подозрение у полицейских.
Сразу после этого началось преследование, в ходе которого автомобиль нарушителя удалось заблокировать на грунтовой дороге в районе улицы Жаворонкова. Но водитель не растерялся и пошёл на таран, врезавшись в патрульный автомобиль «Хёндай Солярис» и сдвинув его с дороги.
Также парень хотел напугать и едва не сбил полицейского, стоявшего в непосредственной близости от служебного автомобиля. Но, к счастью, инспектор ДПС вовремя успел отпрыгнуть. После этого водитель скрылся с места происшествия.
Преследование продолжилось. Полицейские говорили в рупор водителю, чтобы тот остановился, и даже стреляли в воздух. Но помогла и остановила нарушителя только стрельба по колёсам — когда были повреждены три колеса, автомобиль в конце концов забуксовал на распаханном поле.
Но и после этого водитель пытался сопротивляться и уехать вместе с практически висящим на двери полицейским. Тогда сотрудник ДПС выстрелил из пистолета водителю в ногу. И только ранение заставило нарушителя угомониться. Полицейский тут же наложил ему на ногу жгут и вызвал скорую.
В суде водитель признал вину. В результате его осудили по части первой статьи 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Помимо полутора лет колонии общего режима, у мужчины конфискована машина.
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