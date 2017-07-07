Общество
37 минут назад
Разработчики липецкой транспортной карты нажились на TeamViewer?
В регионе применяют софт всемирно известной корпорации, который нельзя использовать для коммерческих целей.
История, граничащая с истерией. Так можно назвать процедуру вживления в мозги относящихся к льготным категориям населения липчан идеи перехода при оплате проезда в общественном транспорте с бумажных проездных на пластиковые.
Но GOROD48 выяснил еще один момент, который может не красить липецких чиновников: «хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования (ученые используют для таких опытов мышей и кроликов, но не людей), работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования.
Это выяснил обычный сисадмин одной из организаций, который на волне паники перед грядущим повышением цены на проезд с 17 до 22 рублей решил купить транспортную карту в одном из терминалов Липецка. Как продвинутый пользователь Сети, мужчина решил снять свое общение с автоматом на телефон. И увидел, что после того как терминал выплюнул ему в руку пластиковый проездной, на его экране появилась надпись: «Завершен бесплатный сеанс, спонсируемый www.teamviewer.com Помните, что бесплатные сеансы допускаются ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Благодарим вас за честность!»
Молодой человек прислал в GOROD48 скан фотографии, которой сделал.
- Любой желающий может забить слова «TeamViewer» в поисковик Интернета и прочитать, что это - пакет программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров совместного использования, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. Разработчики софта пишут, что его используют более чем на миллиарде компьютеров. Также указано, что TeamViewer бесплатна для личного использования, а для коммерческого надо купить полную версию продукта. В полной версии, кстати, отсутствует всплывающее при каждом соединении окно, которое благодарит за честность. Следовательно, появление этой надписи свидетельствует о том, что разработчики программного обеспечения для работы терминалов «Липецктранспорт» объегорили немецкую компанию «TeamViewer GmbH». Чем очевидно нарушили закон об авторских правах, - сказал нам системный администратор, обнаруживший возможный прокол региональных чиновников.
Напомним, что ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» весной этого года заключило договор со столичным АО «Объединенный резервный банк» на создание автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте региона. Эту услугу в ведомстве оценили в 182,1 млн рублей. Примечательно, что в технических условиях контракта, который должен быть закрыт администрацией области к 1 января 2022 году, сказано, что подрядчик должен поставить свое программное обеспечение, которое должно иметь законное происхождение и отвечать требованиям патентной чистоты (см. скрины из технического задания).
Нарушение авторских прав, кстати, это статья. 146-я статья Уголовного кодекса. Карается такое деяние принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Кроме того, заказчик, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», имеет высокие шансы нарваться на штрафные санкции производителя софта, немецкой компании «TeamViewer GmbH». А штрафы в сфере высоких технологий такие, что администрация Липецкой области может объявить дефолт.
GOROD48 направил соответствующий запрос в головной офис немецкой компании «TeamViewer GmbH». Нам пообещали рассмотреть его и дать ответ в короткое время.
К сожалению, оперативно получить комментарий руководителя ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» Антона Симакова не удалось. Нам пообещали перезвонить после обеда.
Игорь Луговой
Юлия Масляная
Но GOROD48 выяснил еще один момент, который может не красить липецких чиновников: «хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования (ученые используют для таких опытов мышей и кроликов, но не людей), работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования.
Это выяснил обычный сисадмин одной из организаций, который на волне паники перед грядущим повышением цены на проезд с 17 до 22 рублей решил купить транспортную карту в одном из терминалов Липецка. Как продвинутый пользователь Сети, мужчина решил снять свое общение с автоматом на телефон. И увидел, что после того как терминал выплюнул ему в руку пластиковый проездной, на его экране появилась надпись: «Завершен бесплатный сеанс, спонсируемый www.teamviewer.com Помните, что бесплатные сеансы допускаются ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Благодарим вас за честность!»
Молодой человек прислал в GOROD48 скан фотографии, которой сделал.
- Любой желающий может забить слова «TeamViewer» в поисковик Интернета и прочитать, что это - пакет программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров совместного использования, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. Разработчики софта пишут, что его используют более чем на миллиарде компьютеров. Также указано, что TeamViewer бесплатна для личного использования, а для коммерческого надо купить полную версию продукта. В полной версии, кстати, отсутствует всплывающее при каждом соединении окно, которое благодарит за честность. Следовательно, появление этой надписи свидетельствует о том, что разработчики программного обеспечения для работы терминалов «Липецктранспорт» объегорили немецкую компанию «TeamViewer GmbH». Чем очевидно нарушили закон об авторских правах, - сказал нам системный администратор, обнаруживший возможный прокол региональных чиновников.
Напомним, что ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» весной этого года заключило договор со столичным АО «Объединенный резервный банк» на создание автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте региона. Эту услугу в ведомстве оценили в 182,1 млн рублей. Примечательно, что в технических условиях контракта, который должен быть закрыт администрацией области к 1 января 2022 году, сказано, что подрядчик должен поставить свое программное обеспечение, которое должно иметь законное происхождение и отвечать требованиям патентной чистоты (см. скрины из технического задания).
Нарушение авторских прав, кстати, это статья. 146-я статья Уголовного кодекса. Карается такое деяние принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Кроме того, заказчик, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», имеет высокие шансы нарваться на штрафные санкции производителя софта, немецкой компании «TeamViewer GmbH». А штрафы в сфере высоких технологий такие, что администрация Липецкой области может объявить дефолт.
GOROD48 направил соответствующий запрос в головной офис немецкой компании «TeamViewer GmbH». Нам пообещали рассмотреть его и дать ответ в короткое время.
К сожалению, оперативно получить комментарий руководителя ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» Антона Симакова не удалось. Нам пообещали перезвонить после обеда.
Игорь Луговой
Юлия Масляная
непонятно
Чиновник
а король то голый