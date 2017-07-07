Общество

сегодня, 15:45

В Липецке объявлен конкурс среди пляжей

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#Пляж #конкурс.
В Липецке объявлен конкурс среди пляжей

Победителей наградят в первой декаде сентября.

Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совместно с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области и заинтересованными службами области организовано проведение регионального конкурса-смотра по оборудованию пляжей и мест отдыха населения на водных объектах.

Разработано и утверждено положение о конкурсе, в котором определены критерии оценки пляжа и места отдыха населения у водного объекта, утвержден состав областного оргкомитета по организации и подведению итогов регионального смотра конкурса.

Сроки проведения конкурса с 01 июля 2017 года по 25 августа 2017 года. Заявку на участие в конкурсе с отчетом в объеме не более 5 страниц (с приложением копий актов технического освидетельствования пляжей Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России, актов водолазного обследования дна на территории пляжей, актов санитарно-эпидемиологической службы, фотоматериалов, фиксирующих обустройство пляжей и места отдыха у водных объектов) на бумажном и электронном носителях необходимо направить в срок до 30 июля 2016 года в Липецкое областное отделение Всероссийского общества охраны природы.

Награждение победителей и призеров конкурса проводится в первой декаде сентября 2017 года.

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#Пляж #конкурс.

Комментарии (2)

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Баба Люба

сегодня, 17:39
Хотела с подругой(она недавно овдовела) недельку отдохнуть на базе отдыха Липецкой обл.У нас на сайтах такая "непонятина" и "несоответствие".Такое впечатление- ужас, сервис непонятен, всё плебейское.СТЫДНО,
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буль - буль

сегодня, 16:31
Да ну НА..Й
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