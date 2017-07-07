Культура

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Чаплыгинский театр наградили на Межрегиональном конкурсе

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#театр #конкурс
Чаплыгинский театр наградили на Межрегиональном конкурсе

В Тамбове прошел межрегиональный конкурс театрализованных сцен и клубных мероприятий патриотической направленности.

Как сообщает администрация Чаплыгинского района, Чаплыгинский народный театр "Серебряный дождь" был награжден дипломом в номинации за популяризацию символики малой родины Межрегионального конкурса театрализованных сцен и клубных мероприятий патриотической направленности "Символы России 2017".   

Межрегиональный конкурс театрализованных сцен и клубных мероприятий патриотической направленности “Символы России 2017” прошёл в Тамбове. В нем приняли участие специально отобранные коллективы культурно – досуговых учреждений, прошедшие региональный отбор.  

Конкурс направлен на то чтобы показать неофициальные символы нашей страны: русские музыкальные инструменты, традиционные народные костюмы, знаменитых людей, которые оставили след в истории нашей Родины. Коллективы из различных регионов, показывали короткие театрализованные сцены.

Чаплыгинский народный театр “Серебряный дождь” показал глубокие знания символики своей страны и искусное владение жанрами самодеятельного народного творчества. Хотя каждый хотел победить и борьба между участниками была очень серьезной, встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке, где царила творческая атмосфера.

Все коллективы показали высокий уровень подготовки и квалифицированный подход к делу, а лучшие из них были награждены дипломами, почетными грамотами и памятными призами.  

Фото chaplygin-r.ru
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#театр #конкурс

Комментарии (1)

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Светлана

36 минут назад
МОЛОДЦЫ!!!!!
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