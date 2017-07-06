Общество

сегодня, 10:05

Многодетным липчанам придумали новую льготу

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#льгота #семья #парковка #инициатива
Многодетным липчанам придумали новую льготу

В виде бесплатной парковки.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Бец вынес на суд интернет-активистов предложение о новой льготе для многодетных липчан. Автор считает, что городским властям нужно перенять опыт рязанских коллег и предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки.

- В Рязани многодетным семьям будет предоставлено право бесплатно оставлять свои машины на платных парковках города. Такое решение приняла городская дума на заседании 29 июня. Ну а что же Липецк....Глава администрации Липецка Сергей Иванов подписал постановление, касающееся организации платных парковок в городе. О льготах для многодетных семей в постановлении не сказано ни слова. Так чем же липецкие многодетные хуже рязанских? - задает риторический вопрос Александр Бец.

Предложение о новой льготе для многодетных семей Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 одобрений, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
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#льгота #семья #парковка #инициатива

Комментарии (10)

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Многодетность

1 минуту назад
Рожают пусть себе и не надо ни каких льгот от государства требовать. Родили вот пусть и обеспечивают, воспитывают кормят люди знали на что шли. А если нет детей или один, это, что надо в три шкуры драть. Пора государству о своих гражданах думать ( всех).
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хх

17 минут назад
Многодетным семьям кроме бесплатной контрацепции ничего больше не нужно.
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ххх

46 минут назад
Задрот, ты головкой думаешь, люби себя и свои рукожопые руки!
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Николай

55 минут назад
Нормально. В Москве давно уже эта норма действует.
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Гость

сегодня, 10:38
Для того, чтобы одобрить идею необходимо зарегистрироваться на портале. А портал тупит. Не без посторонней ли помощи?
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Дэн

сегодня, 10:34
Отличная идея!!!
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Cunac

сегодня, 10:23
Правильно многодетным , нужно дать льготу!
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...

сегодня, 10:22
Я,НЕ СУДИ ПО СЕБЕ. Если в семье тройня, или 1 ребенок и двойня.. да пох..семьи многодетные это тяжкий труд, и кто этого не понимает,дебил совсем и как ты рассуждает.так что заткнись в тряпочку или тявкай под забором.
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По делу льгота

сегодня, 10:15
За то, что родили и воспитали 3-х и более граждан со всеми вытекающими функциями : налогоплательщики, военнослужащие и т. п.
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Я

сегодня, 10:11
Да за что им льготы? За то что думают не головой, а головкой?
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