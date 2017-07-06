Общество
сегодня, 10:05
Многодетным липчанам придумали новую льготу
10 1032
В виде бесплатной парковки.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Бец вынес на суд интернет-активистов предложение о новой льготе для многодетных липчан. Автор считает, что городским властям нужно перенять опыт рязанских коллег и предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки.
- В Рязани многодетным семьям будет предоставлено право бесплатно оставлять свои машины на платных парковках города. Такое решение приняла городская дума на заседании 29 июня. Ну а что же Липецк....Глава администрации Липецка Сергей Иванов подписал постановление, касающееся организации платных парковок в городе. О льготах для многодетных семей в постановлении не сказано ни слова. Так чем же липецкие многодетные хуже рязанских? - задает риторический вопрос Александр Бец.
Предложение о новой льготе для многодетных семей Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 одобрений, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
- В Рязани многодетным семьям будет предоставлено право бесплатно оставлять свои машины на платных парковках города. Такое решение приняла городская дума на заседании 29 июня. Ну а что же Липецк....Глава администрации Липецка Сергей Иванов подписал постановление, касающееся организации платных парковок в городе. О льготах для многодетных семей в постановлении не сказано ни слова. Так чем же липецкие многодетные хуже рязанских? - задает риторический вопрос Александр Бец.
Предложение о новой льготе для многодетных семей Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 одобрений, то она поступит на рассмотрение в мэрию Липецка.
10 1032
Многодетность
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Николай
Гость
Дэн
Cunac
...
По делу льгота
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