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20 минут назад

Активисты и жители МЖК вместе с председателем горсовета Евгенией Фрай очистили от мусора вход в парк Победы

На субботнике собраны более 50 мешков мусора и несколько кубов сухих веток и бревен.

Очередной субботник объединил жителей района МЖК — домов №16а, 18а по улице Стаханова и активистов «Клуба городского жителя». Они убирали территорию рядом с парком Победы.

Несмотря на будний день, на субботник собралось около 30 человек. Вместе с председателем горсовета — депутатом по 12-му округу Евгенией Фрай — они собирали мусор,  ветки, листья, подметали дорожки. Всего за полтора часа активисты микрорайона собрали более 50 мешков мусора и несколько кубов сухих веток и бревен. 

— Спасибо всем, кто не остался в стороне! Такие инициативы делают наш город чище и уютнее, — поблагодарила участников субботника Евгения Фрай.

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Во время работы Евгения Фрай обсудила с активистами планы по улучшению микрорайона.

— С удовольствием вышла сегодня на субботник. Через наш двор жители МЖК проходят в парк Победы и хочется, чтобы прилегающая территория была чистой и ухоженной. Навели порядок, убрали сухую траву и ветки. Договорились с соседями и активистами из соседних домов, что в ближайшее время выйдем ещё на один субботник. Пообщались с Евгенией Валерьевной, обозначили проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего дома — это нехватка парковочных мест и ночной шум от любителей послушать громко музыку у гипермаркета «Линия». Обещали помочь! — поделилась Светлана Золотухина, старшая по дому Стаханова, 16а.

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На субботник пришли целыми семьями — дети с удовольствием помогали взрослым убирать прошлогоднюю листву и сухие ветки.

— Спасибо за приглашение на сегодняшний субботник. Я, как волонтер НЛМК стараюсь принимать участие во всех субботниках на предприятии и в городе. А сегодня вдвойне приятно убрать родной микрорайон. Сам тут часто гуляю с детьми, хожу в парк, — сказал Максим Панарин, активный житель дома на Стаханова, 25

Территория МЖК и 23-го микрорайона активно развивается. В округе отремонтирована улица Стаханова,  построена пешеходная зона в районе дома по улице Водопьянова, 31, благоустроена «Березовая аллея» и территории между домами №№18, 20 и 20а по Стаханова и между домами №№25, 29 и 31 по Водопьянова. По губернаторской программе «Путь к школе» новые тротуары появились у 23-го и 135-го детских садов, а также у 68-й школы. Освещена территория от дома №6 по улице Смургиса до улицы Стаханова. Во дворах 12 многоэтажек исчезли ямы на дорогах. 

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—Я живу в доме на Стаханова, 8а. В 2023 году фонду «Милосердие» и Евгении Фрай удалось преобразить нашу дворовую территорию в рамках проекта Фонда «БлагоДворительность». Наш двор стал совершенно другим, и хочется, чтобы каждый уголок нашего микрорайона благоустроили так же. Сегодня мне было приятно помочь соседям и навести порядок здесь, — рассказала о том, что заставило ее выйти на субботник Наталья Свиридова, активная жительница дома на Стаханова 8а.

субботник
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