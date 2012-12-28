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53 минуты назад
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А липецкую «Крепость» все-таки снесут

Об этом депутатам горсовета рассказала вице-мэр Светлана Сурмий.

Как ни пытались спасти отдельные энтузиасты, общественники и даже некоторые депутаты горсовета детский кирпичный городок «Крепость» в 20-м микрорайоне, которой в этом году исполнится 49 лет, но участь ее предрешена. Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета вице-мэр-председатель департамента градостроительства и архитектуры Светлана Сурмий сообщила депутатам, что «Крепость» все же снесут.

Главных причин две. Последняя экспертиза (к которой были претензии председателя Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрия Журавлева, о чем вчера рассказывал GOROD48) сочла строение аварийным, а большинство жителей расположенных рядом с ней домов №№1, 3 га улице Водопьянова и дома №106 на проспекте Победы отказались взять кирпичный городок на свой баланс.

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В прошлом году «Крепость» стала одним из объектов, победивших в онлайн-голосовании за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», набрав 6 769 голосов. Но разработанный в департаменте градостроительства и архитектуры проект благоустройства зоны отдыха «Крепость», как оказалось, не учел сохранения ее ядра. Поэтому на месте игрового городка, который снесут уже этой весной, появится две площадки — асфальтированная и с резиновым покрытием, лавочки и урны, 10 уличных светильников-торшеров, 214 кв.м газона. Все работы должны быть закончены до 1 сентября.

В следующем году мэрия хотела бы при наличии средств установить там малые архитектурные формы, возможно,  игровой городок, напоминающий о сгинувшей «Крепости».

— Сейчас ведется проработка нескольких вариантов концепции обустройства данных МАФ. В конце апреля–начале мая проведем встречу с активными жителями, с так называемой фокус-группой, чтобы согласовать внешний вид планируемых к установке МАФов. После этого представим депутатам их стоимость и конкретный вид этих МАФов, — сказала Светлана Сурмий.
Крепость
благоустройство
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Мария
17 минут назад
Конечно, как теперь контракт отменить....44 ФЗ)))) А людей как всегда не до конца осведомили....
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Дмитрий Федорович
18 минут назад
Если бы их сажали - может они занимались более значимыми делами. Ремонтом водопроводов например, теплосетей, дорог. Настоящим капитальным ремонтом, а не авральным.
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Ловко придумали
20 минут назад
Объекты инфраструктуры города отдавать на баланс жителям домов, и за их счет ремонтировать, а город уже и не при чем.
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смотритель зоопарка
23 минуты назад
вообще не удивительно
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Надо
29 минут назад
бАРИНУ писать, убили хороший городок.
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Викторм
43 минуты назад
Всё чешется у неё....
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