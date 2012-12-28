Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
При ремонте дороги на улице Свердлова подрядчик мэрии забрызгал машины липчан битумной эмульсией
На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Общество
394
53 минуты назад
6
А липецкую «Крепость» все-таки снесут
Об этом депутатам горсовета рассказала вице-мэр Светлана Сурмий.
Главных причин две. Последняя экспертиза (к которой были претензии председателя Совета ветеранов Союза строителей Липецкой области Юрия Журавлева, о чем вчера рассказывал GOROD48) сочла строение аварийным, а большинство жителей расположенных рядом с ней домов №№1, 3 га улице Водопьянова и дома №106 на проспекте Победы отказались взять кирпичный городок на свой баланс.
В прошлом году «Крепость» стала одним из объектов, победивших в онлайн-голосовании за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», набрав 6 769 голосов. Но разработанный в департаменте градостроительства и архитектуры проект благоустройства зоны отдыха «Крепость», как оказалось, не учел сохранения ее ядра. Поэтому на месте игрового городка, который снесут уже этой весной, появится две площадки — асфальтированная и с резиновым покрытием, лавочки и урны, 10 уличных светильников-торшеров, 214 кв.м газона. Все работы должны быть закончены до 1 сентября.
В следующем году мэрия хотела бы при наличии средств установить там малые архитектурные формы, возможно, игровой городок, напоминающий о сгинувшей «Крепости».
— Сейчас ведется проработка нескольких вариантов концепции обустройства данных МАФ. В конце апреля–начале мая проведем встречу с активными жителями, с так называемой фокус-группой, чтобы согласовать внешний вид планируемых к установке МАФов. После этого представим депутатам их стоимость и конкретный вид этих МАФов, — сказала Светлана Сурмий.
1
1
7
1
1
Комментарии (6)