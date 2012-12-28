К Чистому Четвергу тракторозаводчанам раздали около 500 куличей

Доброй традиции депутата Липецкого областного Совета Ольги Митрохиной уже больше 10 лет.



В Чистый четверг у Храма Архангела Михаила в Тракторозаводском районе Липецка прошла благотворительная акция — раздача пасхальных куличей. В округе депутата Ольги Митрохиной этой доброй традиции уже больше 10 лет.Вместе с другими прихожанами Ольга Митрохина побывала на утренней службе в церкви — а она в этот день особенная — с воссозданием Таинства Причащения. Желающих причаститься было как никогда много, в церковь привели даже совсем маленьких детей, и трогательная церемония растянулась почти на час. А на выходе из церкви липчан ждал приятный сюрприз. По благословению настоятеля храма Отца Геннадия Ольга Митрохина поздравила прихожан после чудесного события — причастия и порадовала подарками к праздничному столу — ароматными куличами.— Уже больше 10 лет по сложившейся доброй традиции в Великий четверг мы приходим в наш храм на Тракторном, чтобы разделить этот праздник с вами. Храм строился, рос на наших глазах. Всегда очень хочется быть в этот праздник с прихожанами — жителями нашего района. Среди ни уже много знакомых, по-настоящему близких и родных людей. В этот день хочется пожелать всем мира, покоя, здоровья, душевной чистоты. В праздники принято приходить с подарками — мы уже много лет в этот день раздаём куличи. Знаю, что все хозяйки обязательно постараются испечь куличи дома, кто-то купит в магазине, а кто-то с удовольствием отведает и наш кулич! — сказала Ольга Митрохина.Многие прихожане подходили к Ольге Митрохиной со своими проблемами, насущными вопросами из жизни микрорайона. Но большинство — со словами благодарности.У 41-летней Светланы Свирской — семь детей: пять девочек и два мальчика! А ещё молодая многодетная мать уже дважды бабушка: внучке Диане — годик, а внук Славик только 6 апреля появился на свет! Старшей дочери Светланы Ангелине уже 20 лет, младшим двойняшкам — по три годика. Они недавно пошли в детский сад и маме наконец-то стало чуточку легче.— Ольга Николаевна Митрохина всегда рядом! Каждый год депутат помогает нашей семье собирать детей в школу — дарит рюкзаки, канцтовары. Младшим Ольга Николаевна не раз вручала грамоты в детском саду за участие в творческих конкурсах, — рассказала Светлана Свирская.В Чистый четверг у Свирских две традиции — не только наводить порядок дома к Пасхе, но и порядок в душе — в храме. 8-летние второклассницы-двойняшки Кристина и Ксюша оказались особенно рады подаренным куличам. Теперь Свирские ждут, когда соберутся всей большой семьёй за праздничным пасхальным столом.72-летняя Надежда Посаднева тоже рада подарку.— Когда-то я уже попадала на такую добрую акцию от нашего депутата, спасибо огромное! Пасха — это всегда благодать, — поблагодарила депутата пенсионерка.— На Тракторном много проблем, но многое и хорошего — площадь нам обустроили, «Маяк» сделали, — оценила работу своего депутата 60-летняя Валентина Шуваева.39-летний Виталий Гончар пришёл в храм с женой и тремя маленькими детьми. Семья — глубоко верующая, в церковь ходят каждое воскресенье и в праздники.— Ольга Николаевна каждый год раздаёт куличи, спасибо большое! — говорит Виталий Гончар.— Чистый четверг — огромная радость. Грехи отмаливаем, мира и благоденствия просим, чтобы все были здоровы. Я живу на 3-м участке. Про раздачу куличей знаю уже который год. Наш депутат нас не забывает! У меня даже календарик с ней дома стоит, молюсь за здоровье Ольги Николаевны, — рассказала 79-летняя Анна Чекмарёва.Добавим, что в преддверии Пасхи депутат Ольга Митрохина подарила жителям своего округа около 500 куличей. Их раздавали не только у храма, но и в школах —детям из оказавшихся в сложных жизненных ситуациях семей, а также подопечным общества инвалидов Октябрьского района Липецка.