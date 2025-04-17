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Общество
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сегодня, 15:55
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Липчане жалуются на бардак в районе Набережной
Скопившийся мусор должны вывозить представители бизнеса.
— Превратили общественную территорию в свинарник, устроили свалку. Вокруг павильонов — мусор, какие-то деревянные загоны построили, — посетовал автор снимков.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, на Набережной за «L-сити» находится частная территория.
— Скопившийся мусор должны вывозить представители бизнеса. Сотрудники потребительского рынка сегодня выезжали на данный участок с контрольной проверкой. Собственник проводил здесь предварительную уборку, мусор собрали в мешки. В течение трёх часов мешки с мусором с данной локации вывезут. Собственник пообещал взять на контроль территорию и следить за порядком здесь, — рассказали GOROD48 в мэрии.
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