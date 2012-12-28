«Десятка» столкнулась с мотоциклом и потом сгорела

19-летний водитель скрылся с места ДТП, но его уже нашли.

Сегодня ночью в Тербунском районе на 16-м километре автодороги – Тербуны Борки – Покровское автомобиль «ВАЗ-2110» столкнулся с мотоциклом под управлением 20-летнего парня, после чего водитель машины скрылся. Мотоциклиста с травмами госпитализировали. А сама «десятка» сгорела дотла. Но произошло ли это в результате столкновения или поджога сейчас ещё выясняют.Как сообщает Госвтоинспекция УМВД России по Липецкой области, водителя «десятки» уже нашли и задержали — это 19-летний парень.Причины и условия ДТП устанавливают.