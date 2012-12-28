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Происшествия
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37 минут назад
«Десятка» столкнулась с мотоциклом и потом сгорела
19-летний водитель скрылся с места ДТП, но его уже нашли.
Как сообщает Госвтоинспекция УМВД России по Липецкой области, водителя «десятки» уже нашли и задержали — это 19-летний парень.
Причины и условия ДТП устанавливают.
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