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Происшествия
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54 минуты назад
Над Липецком снова дым: горят два гектара травы
Пал сухой травы возник на окраине города возле района «Взлетный». Пожарные уже тушат возгорание.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные активно тушат пламя.
— Угрозы распространения огня на постройки и имущества граждан отсутствует. Площадь возгорания составляет два гектара, — уточнили в МЧС.
Вчера палы сухой травы возникли практически во всех районах и округах области. Их общая площадь составила более 85 гектаров. Самый крупный пожар тушили под Липецком —трава горела на 75-ти гектарах.
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