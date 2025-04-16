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Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
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сегодня, 18:58

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»

В липецкой «Беседке» Мария Львова-Белова и Игорь Артамонов поговорили с детьми о важном за чашкой чая. А губернатор даже сыграл в шахматы. 

В Липецк сегодня приехала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Свой визит в регион она начала с «Беседки» — в июне 2023 года этот  проект стал призером 3-го Форума «Сильные идеи для нового времени» «Агентства стратегических инициатив» и в числе десяти лучших из 23 тысяч идей был поддержан президентом России Владимиром Путиным. А в сентябре того же года «Беседка» победила во Всероссийском конкурсе программ социализации подростков, который как раз проходил при поддержке детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Благодаря этому центр получил оборудование и мебель.

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За два года работы в «Беседке» уже побывали 2500 детей. Около 800 сюда ходят постоянно. Но работают здесь не только с оказавшимися в той или иной сложной жизненной ситуации подростками от 10 до 18 лет — но и с родителями, и с педагогами школ, если в классе возник какой-то конфликт. 

Знакомство с «Беседкой» началось с экскурсии. Это пространство — то самое необходимое подросткам «третье место» (помимо дома и школы), куда можно просто прийти, интересно, весело и с пользой провести время, найти друзей, получить поддержку и помощь психолога – а их здесь четыре. Все мероприятия — бесплатные для детей и родителей.

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В «Беседке» есть зона библиотеки, мини-кинотеатр, в котором смотрят мультики и рекомендованные психологами фильмы, а потом обсуждают и разбирают, есть зона для семей с маленькими детьми, есть игровая для тренингов, йоги, физкультминуток и всевозможных активностей, для тихого часа есть комната отдыха с полноценными спальными местами. 

Да чего здесь только нет! Можно даже в шахматы сыграть между делом — что и сделал губернатор! Кстати, юный соперник Игоря Артамонова 13-летний каратист и будущий программист или авиадиспетчер Вадим хоть и играл с помощью товарища, но всё равно терпел поражение. Но мальчику повезло — игру неожиданно прервала приехавшая гостья из Москвы и в результате победила дружба! 

Психологи «Беседки» еженедельно выходят в школы, библиотеки, посещают оздоровительные лагеря — проводят тренинги и рассказывают о работе пространства. Здесь можно не только найти помощь и поддержку, но и научиться чему-то новому: шить, рисовать, вязать — мастер-классы проводятся ежедневно с 8 утра до 8 вечера без праздников и выходных. 

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Обижают сверстники? Нет контакта с учителем? Проблемы и недопонимание в семье? Мама воспитывает одна? Со всеми этими вопросами подростку нужно идти в «Беседку». Ситуации бывают разные — но здесь выслушают и помогут. Психологи и педагоги зачастую становятся детям по-настоящему родными, даже в чем-то подменяют любящих бабушек: поят чаем с вареньем, помогают делать уроки. А ещё в «Беседке» есть ноутбуки, принтер и даже «PlayStation» последней модели!  

Но прежде всего сюда приходят не за модными гаджетами — а за теплом и любовью. Ведь главное в таких центрах — не стены и оснащение, а наставники, которые работают с ребятами. А наставники в «Беседке» отличные, поэтому если дети приходят сюда однажды — они остаются надолго. 

Один из самых частых и сложных запросов, с которым  обращаются в «Беседку», по словам психолога Людмилы Филимоновой, — «У меня нет друзей». Но, как в песне поётся, друзей ведь «не купить ни в каком магазине, друзья не стоят на нарядной витрине, c доставкой нельзя нам друзей заказать, их нужно самим заводить и искать»… И тем не менее, даже  находить друзей в «Беседке» помогают! Погружают в группу по интересам, разбалтывают, знакомят, советуют родителям, в какие кружки и секции обратиться… И получается! 

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А ещё был интересный случай, когда девочка из живущей в однокомнатной квартире многодетной семьи приходила в «Беседку», чтобы просто в тишине сделать уроки — в «своей» отдельной комнате, которой дома у неё не было. 

— А чем еще помочь? Что добавить? Можете даже что-то попросить! — Прежде всего поинтересовался Игорь Артамонов у детей и педагогов за дружеским чаепитием в «Беседке».

И знаете — ничего конкретного не просили! А чтобы просто побольше открывалось таких «Беседок» —  и в Липецкой области, и в целом по стране! 

— Когда я стала уполномоченным по правам ребёнка, я исполнила свою детскую мечту: чтобы у нас с вами были не шалаши, а такие вот «третьи места», чтобы общаться с друзьями,  играть в настолки и чем-то заниматься. Поэтому мы решили такие центры по стране открывать — сейчас у нас их 121, а в Липецкой области его даже открыли сами. Тем более здесь ещё есть психологи — а поговорить с психологом всегда особая радость! Надо расширять сеть таких подростковых центров, особенно в малых городах. И нам особенно важно, чтобы такие центры были низкопороговыми — чтобы туда можно было свободно  прийти, чтобы не надо было для этого специально записываться, и чтобы они работали и с подростками со сложным поведением. Ребят, которым требуется особый подход, много. И они тоже очень хорошие, добрые, просто у них так жизнь сложилась! Такие центры им особенно нужны! И важно, чтобы была обстановка свободная — чтобы такие проекты не превратились в продолжение школы. Чтобы всё было неформально, стильно —  как здесь у вас, чтобы были доверие и открытость,  — отметила Мария Львова-Белова.

Дети рассказывали Игорю Артамонову и Марии Львовой-Беловой о своих самых смелых и очень правильных мечтах — стать стоматологами, хирургами, программистами. А ведь именно такие специалисты как раз сейчас и нужны региону! Услышав о планах мальчика пойти в хирургию,  Мария Львова-Белова особенно впечатлилась и рассказала, как недавно расплакалась на операции в Донецке — ребёнок был ранен осколком снаряда.

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В Липецкой области реализуется множество проектов, направленных на поддержку детей в различных непростых жизненных ситуациях. Губернатор Игорь Артамонов особо выделил не только «Беседку», в которую дети могут прийти в любой момент и здорово провести время, но и «Школу родителя», которая помогает лишенным родительских прав взрослым вернуться к нормальной семейной жизни.

—  Также сегодня субъект расходует огромные объемы средств на покупку квартир для детей-сирот — это больше полутора миллиардов каждый год.  Отмечу и проект «Забота»: мы договорились помимо многодетных семей подключить к нему и восстанавливающихся в правах родителей, и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях ребят, — сообщил Игорь Артамонов.  

Подводя итоги визита в Липецкую область, Мария Львова-Белова позитивно оценила работу с детьми  по самым разным направлениям. 

—  Наша задача — помочь тем детям, которые находятся в кризисном, социально опасном положении, тем, кто уже воспитывается в детских учреждениях — таких в регионе не много. Но пока они есть — нам есть над чем работать. Сегодня мы обсудили эту тему, и я благодарна коллегам за ту работу, которую они ведут. Дали небольшие рекомендации, которые, как нам кажется, станут точкой роста в теме профилактики социального сиротства. Но и основной повесткой у нас сегодня проходит  благополучие детей, их допобразование, профориентация, их «третье место» — куда они могут прийти и провести своё свободное время. И сегодня я под впечатлением от того, что увидела! — сказала Мария Львова-Белова. 
Мария Львова-Белова
педагогика
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