Мошенник представился ельчанину главным конструктором предприятия

У мужчины выманили 520 000 рублей.

ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» по заявлению 58-летнего мужчины, который перевёл мошенникам 520 000 рублей.«На мобильный телефон через мессенджер ельчанину позвонил неизвестный и представился главным конструктором предприятия, на котором работает мужчина. Он сообщил, что с ним свяжется сотрудник ФСБ по факту проводимой в отношении рабочего проверки: якобы тот перевёл 480 000 рублей и подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления. Ельчанин, несмотря на то, что не был причастен к противоправной деятельности, продолжил общение с «сотрудниками ФСБ» из Москвы, а затем и «Центрального банка» и они рекомендовали открыть «безопасный» счет и перевести туда свои сбережения, которые потом обещали вернуть», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Мужчина снял со своей банковской карты 520 000 рублей и перевёл их на неизвестный счет. Но деньги ему не вернули и ельчанин обратился в полицию.