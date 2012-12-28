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Происшествия
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15 минут назад
Мошенник представился ельчанину главным конструктором предприятия
У мужчины выманили 520 000 рублей.
«На мобильный телефон через мессенджер ельчанину позвонил неизвестный и представился главным конструктором предприятия, на котором работает мужчина. Он сообщил, что с ним свяжется сотрудник ФСБ по факту проводимой в отношении рабочего проверки: якобы тот перевёл 480 000 рублей и подозревается в пособничестве при совершении особо тяжкого преступления. Ельчанин, несмотря на то, что не был причастен к противоправной деятельности, продолжил общение с «сотрудниками ФСБ» из Москвы, а затем и «Центрального банка» и они рекомендовали открыть «безопасный» счет и перевести туда свои сбережения, которые потом обещали вернуть», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Мужчина снял со своей банковской карты 520 000 рублей и перевёл их на неизвестный счет. Но деньги ему не вернули и ельчанин обратился в полицию.
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