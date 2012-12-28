Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбитый БПЛА упал рядом с рыбаками
Происшествия
Над Липецком стоит густой столб дыма
Происшествия
Полицейские установили всех участников инцидента с избиением девочки
Происшествия
Первый набор липецкого медвуза составит 144 студента
Общество
На проспекте Победы «Опель» сбил подростка
Происшествия
Пропавший житель Плеханово нашелся
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: труп с огнестрельным ранением, избитая девочка и изгрызенный автомобиль
Общество
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
Общество
Во время желтого уровня тревоги «Европейский» проснулся от мощной канонады
Происшествия
Читать все
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Происшествия
А липецкую «Крепость» все-таки снесут
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Липецкой области
Общество
Липчанка нашла автобус со свастикой
Общество
68-летнего липчанина обманули на 650 000 рублей под предлогом замены ключей от домофона
Общество
У липецкого автовокзала демонтировали огромный бесхозный павильон
Общество
Активисты и жители МЖК вместе с председателем горсовета Евгенией Фрай очистили от мусора вход в парк Победы
Общество
Изменения законодательства в сфере трудовых отношений и охраны труда обсудили в РОРП ЛО
Общество
37-летний рецидивист попался на наркотиках и краже робота-пылесоса
Происшествия
Читать все
Экономика
140
сегодня, 14:45
12

Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области

На прошлой неделе цены на бензин в Липецкой области снова двигались вверх – без изменений осталась лишь стоимость бензина премиальной марки АИ-98. 

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,3% (неделей ранее рост составлял 0,4%). Стали дороже две марки бензина (АИ-92 и АИ-95) и дизтопливо, на паузу встала стоимость бензина АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 8 по 14 апреля.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 59,11 рубля до 59,27 рубля за литр. Так, на 0,3% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 56 рублей ровно против 55,86 рубля неделей ранее. Бензин марки АИ-95 подорожал также на 0,3%: с 60,83 рубля до 61 рубля за литр. Не изменились цены на бензин премиальной марки АИ-98 (86,15 рубля за литр). Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,1%, до 66,79 рубля (на 7 апреля — 66,70 рубля за литр).

топливо
цены
2
0
1
2
0

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мнение
7 минут назад
Повышение цен на бензин должно происходить одновременно с индексацией пенсий и заработных плат. И утверждаться указом
Ответить
Прямой грабёж
10 минут назад
Рост цен на топливо разгоняет инфляцию, тк транспортные расходы закладывается в цену продукта. Инфляция в свою очередь это обесценивание нашего труда, тк зарплата не растёт молниеносно с ростом цен на топливо.
Ответить
Наталья
17 минут назад
А зачем контролировать цены? Ведь это выгодно,чем больше цена,тем больше отчислений по налогам !!! Вот и отпустили эти цены на самотёк!!! И никому нет дела,как жить людям с такими ценами!!!???
Ответить
Да
7 минут назад
Это честная цена, если сдерживать бензин исчезнет, просто поедет в другие страны, а цены известно почему растут, все ж кричали нас это не каснется, только платят за всё люди
Ответить
кит
17 минут назад
В 2024 году появилось 15 новых миллиардеров,а 2025 год чем хуже ! Караван идет...
Ответить
21 минуту назад
Цены растут только в Липецкой области?
Ответить
нлмк
35 минут назад
только и знают писать повышение а был бы нормальный губернатор и контролировал бы эти цены
Ответить
Колхозник
41 минуту назад
Недра принадлежит народу но карман большой у олигархов никак не набьют
Ответить
Не зря
42 минуты назад
Хотелось бы услышать обоснование повышения.
Ответить
кормушка
42 минуты назад
сиди на трубе и подчитывай деньги.
Ответить
Гость
47 минут назад
Просто класс.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить