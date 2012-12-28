Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области

На прошлой неделе цены на бензин в Липецкой области снова двигались вверх – без изменений осталась лишь стоимость бензина премиальной марки АИ-98.

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,3% (неделей ранее рост составлял 0,4%). Стали дороже две марки бензина (АИ-92 и АИ-95) и дизтопливо, на паузу встала стоимость бензина АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 8 по 14 апреля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 59,11 рубля до 59,27 рубля за литр. Так, на 0,3% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 56 рублей ровно против 55,86 рубля неделей ранее. Бензин марки АИ-95 подорожал также на 0,3%: с 60,83 рубля до 61 рубля за литр. Не изменились цены на бензин премиальной марки АИ-98 (86,15 рубля за литр). Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,1%, до 66,79 рубля (на 7 апреля — 66,70 рубля за литр).