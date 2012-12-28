Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Я под впечатлением от того, что увидела!»
Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую первоклассница обвинила в побоях
Активисты и жители МЖК вместе с председателем горсовета Евгенией Фрай очистили от мусора вход в парк Победы
Экономика
140
сегодня, 14:45
12
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
На прошлой неделе цены на бензин в Липецкой области снова двигались вверх – без изменений осталась лишь стоимость бензина премиальной марки АИ-98.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% — с 59,11 рубля до 59,27 рубля за литр. Так, на 0,3% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 56 рублей ровно против 55,86 рубля неделей ранее. Бензин марки АИ-95 подорожал также на 0,3%: с 60,83 рубля до 61 рубля за литр. Не изменились цены на бензин премиальной марки АИ-98 (86,15 рубля за литр). Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,1%, до 66,79 рубля (на 7 апреля — 66,70 рубля за литр).
2
0
1
2
0
Комментарии (13)