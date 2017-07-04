В Липецкой области дождь и до +23

5 июля с прохождением холодного фронта атлантического циклона в Липецкой области ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, местами с градом. 6 и 7 июля в тылу уходящего циклона с перемещением холодных воздушных масс усилится северо-западный ветер, небольшой дождь пройдет местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем умеренные, местами небольшие дожди, гроза, местами град. Ветер западный, 7-12 м/сек., местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 18-23 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, гроза. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.