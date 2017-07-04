Погода в Липецке

сегодня, 12:16

В Липецкой области дождь и до +23

2 939
В Липецкой области дождь и до +23

5 июля с прохождением холодного фронта атлантического циклона в Липецкой области ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, местами с градом. 6 и 7 июля в тылу уходящего циклона с перемещением холодных воздушных масс усилится северо-западный ветер, небольшой дождь пройдет местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем умеренные, местами небольшие дожди, гроза, местами град. Ветер западный, 7-12 м/сек., местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 18-23 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, гроза. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 19-21 тепла. 

5 июля стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов тепла.

 

 

 

2 939

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МВД

сегодня, 14:56
За то ни тополиного пуха ни комаров, благодать.
ответить

Сонный пожарник

сегодня, 12:24
меня разбудил гром
ответить

Еще в рубрике

Липчан приглашают прогуляться «По страницам «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого»
#выставка #музей
1
Липчан приглашают прогуляться «По страницам «Севастопольских рассказов» Л.Н. Толстого»

сегодня, 12:08

Культура
В Липецкой области готовится к открытию музей русского историка
#музей
1
В Липецкой области готовится к открытию музей русского историка

сегодня, 12:03

Культура
В Липецке пройдёт праздник дружных соседей
#праздник #липецкий дворик
1
В Липецке пройдёт праздник дружных соседей

сегодня, 11:55

Культура
На фестивале в Долгоруково будут играть в городки и лапту
#фестиваль #туризм
На фестивале в Долгоруково будут играть в городки и лапту

сегодня, 11:23

Культура
Липчан ждут на семейное путешествие
#праздник #фестиваль
Липчан ждут на семейное путешествие

сегодня, 11:17

Общество
Творчество 36 авторов представят на выставке в Липецке
#выставка #музей
1
Творчество 36 авторов представят на выставке в Липецке

сегодня, 10:10

Культура