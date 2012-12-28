Мусин-Пушкин не пустил. Липчане простились с шансами выйти в плей-офф Суперлиги

Матчи с «Ухтой» получились очень разными по содержанию, но итог – один.

Липецкая команда по мини-футболу дважды на своём поле уступила «Ухте». Вчера липчанам не помог даже «хет-трик» Саяда Шакиева, в феерическом матче гости забили на один гол больше – 7:6.

Отрыв липчан от нижегородского «Торпедо», занимающего нижнюю 8-ю строчку «зоны плей-офф», сохранился на уровне 7 очков. А играть остался один тур – 25 и 26 апреля в Тюмени, т.е. конкуренты уже недосягаемы. Амбициозные планы попасть в главную часть сезона – игры на выбывание не сбылись, увы…





Фото МФК "Ухта"

Свой третий гол Шакиев забил на последних секундах, когда пошли «ва-банк», доверили вратарский свитер «гоняле», роль которого выполнял Артур Мелконян. Но «был близок локоток», да не укусишь…Ещё два гола у нашей команда на счету Евгения Мурашова, а один провёл Артём Бритов, который был взят в аренду у нижегородского «Торпедо» (нашего конкурента!) ещё в январе, но из-за травмы дебютировал за липчан только сейчас.После матча наставник Тимур Алекберов заявил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных: игру они показали высокого класса, под стать мастеровитому сопернику.- Просто совершили чуть больше ошибок в решающие моменты, чем «Ухта», - констатировал тренер.Сегодня в повторной игре упорной борьбы уже не получилось, итог игры – 7:2 в пользу гостей.Уже в первом тайме мяч трижды побывал в наших воротах, на что липчане на 22-й минуте ответили лишь голом Артура Мелконяна. После перерыва счёт вырос до неприличного, но на последней минуте ивуарийский «легионер» Янник Сомплек реализовал пенальти, забив второй гол престижа нашей команды.У победителей «хет-трик» на счету Дмитрия Хусаинова. Два мяча забил игрок с самой звучной фамилией в Суперлиге – Владислав Мусин-Пушкин, 22-летний уроженец города Сосногорск республики Коми. По одному мячу забили Дмитрий Прудников и… двукратный обладатель Кубка мира в составе сборной Бразилии и лучший вратарь мира по версии Futsalplanet Гуитта Тьяго. Голкипер поразил ворота липчан ударом в пустые ворота…