Врачи борются за жизнь загоревшегося у костра липчанина

46-летний мужчина облился жидкостью для розжига.

Вечером 24 марта в ожоговое отделение третьей липецкой горбольницы в крайне тяжелом состоянии доставили 46-летнего мужчину, который разводил костер в СНТ «Металлург-3» из собранного на участке мусора и случайно облился жидкостью для розжига.— Вопрос стоит о его жизни, настолько этот пациент тяжелый, — сообщил GOROD48 заведующий ожоговым отделением больницы Илья Копылов.По данным GOROD48, мужчина получил множественные ожоги II и III степени рук, груди, живота.