Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
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Происшествия
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сегодня, 11:48
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Врачи борются за жизнь загоревшегося у костра липчанина
46-летний мужчина облился жидкостью для розжига.
— Вопрос стоит о его жизни, настолько этот пациент тяжелый, — сообщил GOROD48 заведующий ожоговым отделением больницы Илья Копылов.
По данным GOROD48, мужчина получил множественные ожоги II и III степени рук, груди, живота.
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