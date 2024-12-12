Сегодня в Липецке: город писателей, битва эрудитов, липчане хотят вернуть авторитет учителя двойками

Всё самое интересное про наступивший день.

Температура днём составит от +8 до +10 градусов, пройдёт слабый дождь.









С 10:00 до завершения работ перекроют холодную воду на улицах:





на проспекте Мира, 2а, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом на сетях обесточат одну-единственную улицу – Ново-Весовую, а также СНТ «Горняк».









Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.





В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) очередную лекцию из цикла «Столицы мировой культуры» проведёт липецкий искусствовед и культуролог Андрей Ломоносов. На этот раз речь пойдёт о Мадриде (16+).





Всезнающий преподаватель рассмотрит архитектуру, музеи, театры и другие значимые объекты столицы Испании. Участники узнают об уникальных особенностях Мадрида, его значительном вкладе в мировую художественную культуру и искусство.









Специалист и по Берлину, и по Парижу...





О высоком искусстве речь пойдёт и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 здесь состоится открытый кинопоказ мультфильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». США, Швейцария, Нидерланды, 2017. Режиссёр Дорота Кобела (12+).





Судя по сегодняшним мероприятиям, Липецк – та ещё культурная столица, во всяком случае литературная. В трёх (!) городских библиотеках сегодня пройдут встречи с местными писателями. В военно-исторической библиотеке (ул. Гагарина, 75) – с Надеждой Беляевой (12+); в библиотеке «Эрудит» (9 мкр., 18, кв. 47) – со Светланой Кобзевой-Ашихминой (12+).





О первых двух известно мало. А про Александра Пензенскго, который открыт для читателей в Центральной городская библиотека им. С. Есенина (ул.Космонавтов 15/3) знаем, что он пишет для детей (12+).













Александр Пензенский, фото vk.com





В Липецком областном колледже искусств (Студенческий городок, 6) в 13:00 состоится концерт воспитанников «Весна в стиле джаз» (12+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).













Эту шуточную поэту Александр Пушкин написал всего за два утра — 13 и 14 декабря 1825 года. В это время он, добившись увольнения со службы, остался и без жалования и вообще без денег, поэтому уехал в родовое имение Михайловское. В советской истории этот период принято называть второй ссылкой поэта, хотя принудительно в деревню его никто не отправлял. «Граф Нулин», созданный как пародийная шутка, подарила новое отношение к любовным перипетиям, над которыми можно по-доброму иронизировать.





Французские страсти

А на сцене Липецкого драматического театра (пл. Константиновой, 3)в 18:00 комедия М. Комалетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» (16+).











Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...





Эрудитариум









67 % липчан заявили в опросе SuperJob, что поддерживают возвращение оценок за поведение в школах.









Аносова, 2, 4;Гастелло, 1;Гришина, 2, 4, 6, 7а, 7а корп. 1, 9а; 10. 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24а, 25;Катукова, 37а, 39, 39а, 41;Кривенкова, 7а, 9, 11;Крупской, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 12, 14, 16;Левобережной, 1, 1б, 2, стр. 2, 3, 5, 7, 8;Лесной, 1, 2 корп. 1, 2а стр. 1, 2 стр. 1, 3 стр. 1;Металлургов, 1, 1г, вл. 1, 3, 3г, 4а, 4в, 4в вл. 1, вл. 4, 6, 7, вл. 8, 9, 9а, 22;М.Расковой, 5, стр. 5, 8, 10, 10а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18;Невского, 9, 10, 15, 15а/1, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28;О. Дундича, 2а;Осипенко, 10, 10/1, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22/5, 22/6, 25;Островского, 1, 2, 4, 15, 13;Парковой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а;Прокатной, 23, 25, 26, 27, 29, 31;Рабочей, 22, 22а, 22б, 22в;Разина, 1;Солидарности, 1а;Суворова, 1, 3, 14, 14/1, 14в, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28;Талалихина, 4, 9;Фадеева, 2а, 5, стр. 7а, 9, 11, 12;Фанерной, 5 стр. 3, 5 стр. 4;Фестивальной, 1, 1а, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10а, 10, вл. 10б, 10б корп. 1;А также:на площади Мира, 2а, 5, стр. 4а; 6, 6а;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Аносова, Багратиона, Береговой, Волжской, Гастелло, Левобережной, Лермонтова, Лесной, Лесной 2-й, Лесопарковой, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной, Солидарности.ПробкиПеред лекцией в фойе для гостей выступит трио Aranel в составе: Елена Пушко (гобой), Анжелика Уварова (Флейта), Артур Кочарян (виолончель). А уже после лекции состоится живой 20-минутный концерт классической гитары с участием Василия Моисеенко и Натальи Нагайцевой.Первый в мире анимационный полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на досках. О жизни и загадочной смерти великого нидерландского живописца.Все встречи начнутся в 13:00, так что придётся выбирать.А в Липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 19:00 пройдёт концерт «От дуэта до нонэта» (12+). В программе произведения П.Чайковского, А.Пьяццолы, Б.Бартока и других.Сегодня можно не только разными способами прикоснуться к миру искусства, но и самому продемонстрировать свои знания о культуре. Для этого – «велком» в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь начнётся «Эрудитариум» - викторина между командами от 2 до 7 человекСегодняшние вопросы - о великих художниках и их произведениях. «Эрудитариум» - отличный способ не только развлечься, но и расширить горизонты своих знаний.Соответствующая инициатива Министерства просвещения может быть реализована уже ближайшей осенью. По мнению родителей, большинство из которых само росло в жёсткой воспитательной системе, необходимо «Не только оценивать, но и исключать из школы за плохое поведение», «Авторитет учителя утерян, оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников».Правда, опрос неожиданно выявил другие проблемы: предложение исключать из школы за плохое поведение – следствие юридической безграмотности и нарушение конституционного права на образование. А надежды, что оценки за поведение помогут вернуть авторитет учителя – это уже проблемы с логикой. Но с одной цитатой, которую приводит SuperJob трудно не согласиться: «Родители должны объективно воспринимать проблемы детей, так как зачастую им нужна психологическая коррекция». Вот только как заставить этих родителей начинать с самих себя и не абстрактных, а своих детей?