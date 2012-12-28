Липецкие волейболистки чуть не сотворили чудо в городе на Неве

Наша команда дала бой «Корабелке», которая за сезон проиграла лишь один матч.

«Корабелка» под руководством 64-летней победительницы Олимпиады-1980 Светланы Сафроновой в текущем сезоне могла выступать в Суперлиге, но выиграв турнир в «вышке» в прошлом году,… отказалась от участия в стыковых матчах. А в нынешнем сезоне откровенно щёлкает соперников, как орехи – 41 победа в 42 матчах!









Команда Сафроновой обыгрывает всех подряд

Второй поначалу тоже не задался – 0:5, 3:9, 11:19. Озарение сошло на нашу команду при счёте при счёте 14:20, когда на подачах в основном Ксении Кочарыгиной липчанки отыграли подряд 7 (!) и вырвались вперёд – 21:20. Нашей команде удалось даже упрочить преимущество – 23:21 и это был один из лучших моментов сезона. Но сказка быстро кончилась: «Корабелка» взяла себя в руки и больше осечек не допускала, выиграв партию – 25:23.









Временами у липчанок получается очень симпатичная игра

Завтра в Санкт-Петербурге липчанки встретятся с «Локомотивом-2» из Калининграда, который имели возможность обыграть накануне, а 27 марта – вновь с «Корабелкой».







Фото ВК "Корабелка"

Липецкие волейболистки провели, пожалуй, самый трудным матч сезона – с лидером Высшей лиги «А» питерской «Корабелкой» на её площадке.Чуда не произошло: наши уступили – 0:3, но как минимум, вторую партию могут занести себе в актив.Занимающие предпоследнее 13-е место липчанки не на что особо и не рассчитывали и первый сет проиграли – 25:16.Третий отрезок остался за хозяйками – 25:14.Самой результативной в нашей команде стала Мариам Уразбахтина – 9 очков, Александра Лукашкина набрала 6, Валентина Самарина – 5, остальные меньше.