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Спорт
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22 минуты назад
Липецкий силач выполнил норматив мастера спорта России
В сумме троеборья спортсмен показал умопомрачительные 640 кг.
Результаты земляка: приседание со штангой – 257,5 кг, жим лёжа – 142,5 кг, становая тяга – 240 кг. В сумме это дало 640 кг, что позволило ученику Андрея Аксёнова выполнить норматив мастера спорта России.
Любопытно, что победители соревнования получали право представлять нашу страну в чемпионате Азии, который пройдёт в мае этого года в Индии.
Фото из архива участников соревнований
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