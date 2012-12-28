Липецкий силач выполнил норматив мастера спорта России

В сумме троеборья спортсмен показал умопомрачительные 640 кг.

Помост в Туле стал счастливым для липецкого богатыря Даниила Попова. В первенстве России по пауэрлифтингу (классическое троеборье) наш земляк завоевал бронзовую награду в весовой категории до 83 кг.Результаты земляка: приседание со штангой – 257,5 кг, жим лёжа – 142,5 кг, становая тяга – 240 кг. В сумме это дало 640 кг, что позволило ученику Андрея Аксёнова выполнить норматив мастера спорта России.Любопытно, что победители соревнования получали право представлять нашу страну в чемпионате Азии, который пройдёт в мае этого года в Индии.