Культура

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Шествие «Бессмертного полка» по Липецкой области начнётся с раннего утра

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#День Победы #9 мая #Бессмертный полк
Шествие «Бессмертного полка» по Липецкой области начнётся с раннего утра

И только в Липецке акция пройдет в полдень.

Шествие «Бессмертного полка» по Липецкой области 9 мая начнётся уже утром. Так, в Ельце формирование колонны «Бессмертного полка» будет осуществляться уже в 8:30 на площади Ленина, а в 9:00 начнется движение колонны на Красную площадь. По окончании парада — торжественное шествие по улице Коммунаров до площади Революции.

Интересно, что в Ельце в «Бессмертный полк» идёт предварительная регистрация. Участников просят зарегистрироваться на сайте администрации городского округа город Елец или по телефону 6-02-44. Регистрация осуществляется в целях обеспечения безопасности участников акции, а также для более удобного размещения колонны во время парада.

В Грязях «Бессмертный полк» тоже пройдет утром. Сбор участников акции - в 9: 30 у здания администрации Грязинского района. Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет на Красной площади города Грязи в рамках Парада Победы.

Встать в строй бессмертного полка может каждый, кто чтит память о Великой Отечественной войне и ее героях. В Липцеке акция стартует в 12:00 на площади Победы. 

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#День Победы #9 мая #Бессмертный полк

Комментарии (2)

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для Мы

11 минут назад
Лучше бы написали "в Лейпциге". Но тогда могли бы обидеться жители Лейпцига :-)
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Мы

30 минут назад
Почему на Урганта обиделись за липскую область а на Город48 за Липцеке нет
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