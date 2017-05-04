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На НЛМК определили лучших горновых доменного производства
На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в международную Группу НЛМК) состоялся финал профессиональных соревнований горновых доменного производства. Один из наиболее зрелищных конкурсов профмастерства проходил на литейном дворе доменной печи №3.
По итогам конкурса лучшим горновым НЛМК признан Роман Басарев. Призовые места также у Романа Шаврина и Александра Фарафонова, звание «Лучший молодой горновой» присвоено Владиславу Проскурину.
«Корпоративные конкурсы профессионального мастерства являются частью системы непрерывной подготовки наших рабочих кадров. Профессиональные соревнования дают возможность сотрудникам успешно и в совершенстве овладевать навыками работы. Для молодых работников это также возможность быстрого профессионального роста», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.
В минувшем году в профессиональных соревнованиях участвовало более 1 600 работников комбината.
В 2017 году НЛМК организует 26 конкурсов профессионального мастерства среди представителей основных рабочих профессий. Победителям вручают дипломы, денежные премии и подарочные сертификаты.