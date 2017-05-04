На НЛМК определили лучших горновых доменного производства



На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в международную Группу НЛМК) состоялся финал профессиональных соревнований горновых доменного производства. Один из наиболее зрелищных конкурсов профмастерства проходил на литейном дворе доменной печи №3.

Как сообщает пресс-служба предприятия, предварительно в течение месяца более сорока работников комбината прошли специальное электронное тестирование на знание профессии и технологии производства. Им предстояло также продемонстрировать знания в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, экологии и системы качества на предприятии. По итогам отборочного тура жюри определило 21 финалиста. В практическом задании они должны были выполнить технологические операции, предусмотренные для профессии горнового. Учитывались скорость, качество работы и соблюдение конкурсантами требований техники безопасности.



По итогам конкурса лучшим горновым НЛМК признан Роман Басарев. Призовые места также у Романа Шаврина и Александра Фарафонова, звание «Лучший молодой горновой» присвоено Владиславу Проскурину.



«Корпоративные конкурсы профессионального мастерства являются частью системы непрерывной подготовки наших рабочих кадров. Профессиональные соревнования дают возможность сотрудникам успешно и в совершенстве овладевать навыками работы. Для молодых работников это также возможность быстрого профессионального роста», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.







В минувшем году в профессиональных соревнованиях участвовало более 1 600 работников комбината.



В 2017 году НЛМК организует 26 конкурсов профессионального мастерства среди представителей основных рабочих профессий. Победителям вручают дипломы, денежные премии и подарочные сертификаты.