Бондарчук приедет открывать кинофестиваль в Липецке

Гости фестиваля смогут посмотреть 3 художественных фильма, 3 мультсборника и 2 полнометражных мультфильма.

15 мая в 12.30 в областном центре культуры, народного творчества и кино состоится торжественная церемония открытия ежегодного фестиваля детских фильмов «Радуга».

Как сообщает Липецкий облатсной центр культуры, народного творчества и кино, фестиваль по традиции представляет лучшие российские высокохудожественные и профессиональные игровые и анимационные фильмы. Юных зрителей ждутсамые интересные и порой неожиданные кино- и мультистории о любви и дружбе, добрые и светлые, призывающие к справедливости, открывающие все грани человеческих взаимоотношений.

Гости фестиваля смогут посмотреть 3 художественных фильма, 3 мультсборника и 2 полнометражных мультфильма производства 2012 – 2016 . годовА оценивать их впервые в истории фестиваля «Радуга» будут самые беспристрастные и справедливые «судьи» – детское жюри, которое было сформировано из учеников липецких школ, выразивших желание принять участие в таком серьезном, но увлекательном деле.

Окунуться в удивительный мир кино поможет красочная театрализованная презентация фестивальных фильмов на открытии фестиваля. В представлении примут участие образцовый ансамбль танца «Родничок» имени Г. Шелякиной, народный ансамбль эстрадного танца «Ритм», студия современного танца «Модерн», студия эстрадного вокала «Остров детства», ансамбль бального танца ОЦКНТ, цирковой коллектив «Флик-фляк», ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл». В фойе областного центра культуры, народного творчества и кино гостей будут развлекать любимые детские герои – ростовые куклы с веселыми интерактивными программами.

В день открытия фестиваля состоится также творческая встреча с заслуженной артисткой РСФСР, заслуженным деятелем искусств РФ Натальей Бондарчук, которая расскажет о своем творчестве и представит уникальный проект «Снимаем вместе», устанавливающий обратную связь с юными любителями кинематографа и помогающий в самореализации детей, занимающихся кинотворчеством. Встретиться с Натальей Бондарчук 16 мая смогут и жители Усмани, куда режиссер повезет свой уже снискавший популярность фильм «Тайна Снежной Королевы».

Посмотреть и оценить фестивальную программу с 15 по 20 июня смогут жители всех районов Липецкой области. Также они имеют возможность проголосовать за понравившуюся киноленту или мультфильм, лучший из которых будет отмечен призом зрительских симпатий.

Лучший игровой и анимационный фильм будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля, которая пройдет 20 июня в 11.00 в областном центре культуры, народного творчества и кино. После оглашения результатов фестиваля зрители смогут посмотреть полнометражный мультфильм «Три богатыря и Морской царь».