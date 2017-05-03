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Под Липецком грузовик насмерть сбил человека и снес остановку

9 1576
#ДТП
2
Под Липецком грузовик насмерть сбил человека и снес остановку

ДТП произошло в Подгорном.

Сегодня вечером в селе Подгорное грузовик насмерть сбил пешехода, после чего, по словам очевидцев, врезался в автобусную остановку. ДТП произошло у пешеходного перехода. Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, на трассе Липецк-Хлевное, действительно, "КамАЗ" насмерть сбил пешехода, водитель не скрылся, и на месте сейчас работают сотрудники полиции. Иных обстоятельств происшествия пресс-службе пока не известно.
9 1576
#ДТП
2

Комментарии (9)

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чмошнику зассалу

16 минут назад
Джасал, молчать чмошник зассатый.......
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Джасал

20 минут назад
Я ваще пластыря знал. Он только откинулся с лагерей.
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алексей

21 минуту назад
Пешехода закрутили колёса
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Джасал

22 минуты назад
Я намаз делал сидя на ковре, смотрю знакомый мой Пластырь погоняло, не по фигне коксует по пути своему. Я ему оранул - "здарова Братан" он меня увидал, пока мне посигналил,отвлёкся слегка, так и впилился по тупости в остановку. Он не виноват по сути, это с каждым могло получиться, пацана оправдайте, он без плана в кузове шёл!
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алексей

24 минуты назад
Остановка не тронута перехода закрутили колеса.я житель хрущевки
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Хасэ

33 минуты назад
Это Пластырь загрузил камаз плана и сам куранул в доргу, не удалось домчать без косяков.
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Анна

33 минуты назад
Бред,остановка на месте стояла,до остановки еще далеко
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Водитель

36 минут назад
Нога лежала под задним левым колесом... Люди, Осторожно на дорогах...
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видел

47 минут назад
жесть
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