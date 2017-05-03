Под Липецком грузовик насмерть сбил человека и снес остановку

ДТП произошло в Подгорном.

Сегодня вечером в селе Подгорное грузовик насмерть сбил пешехода, после чего, по словам очевидцев, врезался в автобусную остановку. ДТП произошло у пешеходного перехода. Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, на трассе Липецк-Хлевное, действительно, "КамАЗ" насмерть сбил пешехода, водитель не скрылся, и на месте сейчас работают сотрудники полиции. Иных обстоятельств происшествия пресс-службе пока не известно.